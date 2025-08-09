******

O sea, ellos están mejor pero la ciudadanía no y con serios pronósticos de que va a empeorar.

Los “profesores doctores” de Economía de este gobierno creen que el país mejora con tuits, discursos, conciertos o insultos hacia conductas críticas.

Tienen que seguir nomás al pie de la letra lo que dicen los manuales: reducir el gasto público y hacer un inteligente uso del dinero de los contribuyentes para beneficio de la ciudadanía.

Pero si la recaudación se destina a los “nepos”, licitaciones millonarias sin control, “alimento” gua’u para los niños y fortalecer empresas de amigos, este país seguirá siendo inviable.

Ni los símbolos patrios ya respetan. Lo único que falta es que presenten un proyecto de ley para cambiar los colores de la bandera y pintar con el color “de moda”.

Y hablando de propuestas, en Diputados presentaron una iniciativa para que el Estado se haga cargo de la reproducción asistida gratuita. Ojalá que no se les ocurra “clonar” o “reproducir” a algunos especímenes que ocupan bancas y otros espacios de poder. Fíjense cómo le va a Venezuela: Después de Hugo Chávez aparece Maduro.

Conste que varios políticos paraguayos ya están aplicando este programa, ubicando en cargos públicos a sus “nepos” para que “la dinastía” política no se interrumpa. Y así nos va.

El cartismo se está relamiendo con la presidencia de Conaderna, que tiene un presupuesto de G. 6.000 millones. Dicen que el senador cero voto ya se ve sentado en esa silla en sustitución de la senadora liberocartista Noelia Cabrera, quien puso su cargo a disposición a cambio de salvar su banca.

Con una Asunción desastrosa se inician hoy los Juegos Panamericanos Junior gracias a la pésima administración del imputado intendente cartista “Re-Necho”. De paso otra fiesta patronal triste para la Capital. Lo único que falta es que Diputados le perdone como a Noelia.