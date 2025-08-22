*****

Está haciendo un intenso lobby en el Senado, especialmente; aunque son los diputados colorados quienes tienen los votos para rajarlo o perdonarlo.

Cuentan los que saben que “el extraño del pelo largo” está operando a full con un partido de oposición, con el objetivo de evitar que un colorado no cartista ocupe interinamente la intendencia, en caso de que “Re-Necho” vuele del cargo. Así dicen.

¿Cuál será el partido que se presta a esta jugada cartista? En próximas entregas daremos más detalles.

Si le llegan a salvar a “Re-Necho”, sería un verdadero bochorno a lo que ya nos tienen acostumbrados los del “quincho”. Al estilo Nicolás Maduro en Venezuela: persecución a opositores políticos incluidos del propio partido como Gerardo Soria y protección a los amigos del poder.

La pulseada en la Junta Municipal de Ciudad del Este también está candente. El zacariismo ya quiere adelantarse en la toma de poder antes de las elecciones.

¿Cómo se entiende que “Pinocho” Peña elogia ahora al Gobierno de EE.UU. y prácticamente dice que estamos de “mil amores” con Washington? Al mismo tiempo se codea y se encuadra ante su líder político: el “Patrao”, designado “significativamente corrupto” por el Gobierno norteamericano. Es uno de los verdaderos misterios de la vida política casera.

El argumento para aplicar las sanciones políticas y económicas al “Patrao” y sus empresas da miedo a la ciudadanía democrática pero no a la Justicia. Ni una hoja se movió del expediente.

La Diosa Astrea le tiene mucha paciencia a los casos muy graves y que se vinculan con el poder, tipo Erico Galeano. Esa misma “virtud” también tiene Petropar con el combustible que gua’u va a traer el hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

¿Cuándo “Pinocho” Peña se ocupará en serio de la salud, la educación, el transporte público y la inseguridad? Parece que no le interesa nada de eso.