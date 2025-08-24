*****

Ahora comienza el trabajo para la Fiscalía de Emily y para la Diosa Astrea. Hay demasiados biblioratos con números y maniobras que gritan a todo volumen por qué Asunción está como está: destrozada física y moralmente y en quiebra.

No solamente se debe buscar el castigo penal para los supuestos autores y cómplices, sino también el recupero del dinero que pertenece al contribuyente y la capital de la República.

El titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), intentará cajonear el lapidario informe de la intervención de Asunción. Está más preocupado en ubicarle a su “kavaju” como intendente interino hasta completar el mandato hasta noviembre de 2026.

Los cartistas, a toda costa, quieren seguir mandando en la Muni de Asunción para no despedir a correligionarios planilleros y haraganes, porque representan votos para las siguientes elecciones municipales del año que viene.

Cada vez que el cartismo se encuentra en el ojo de la tormenta, recurre al viejo truco de bajar el precio de los combustibles de Petropar. ¡Qué mágica solución de la ingeniería financiera de “Pinocho” Peña!

Y hablando de “Pinocho”, patinó enormemente una vez más porque apareció con una empresaria sancionada por el Gobierno de Estados Unidos de América por supuestos hechos de corrupción.

Y, paralelamente, “Pinocho” se reúne con representantes del Comando Sur de EE.UU., interesados en combatir el crimen organizado en Paraguay. ¿De qué lado está el gobierno cartista del “Patrão”?

Menos mal que a Washington DC no se le podrá vender “espejitos”.