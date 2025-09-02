******

A contrario sensu, cuando un cartista se lanza contra un opositor o incluso contra “Pinocho” Peña o alguna autoridad de gobierno es apenas un exabrupto, como declaró ayer Chase sobre la conducta del senador colorado cartista Alfonso Noria.

******

Este chico de Canindeyú sí califica para la pérdida de investidura de punta a punta porque no se comportó como un verdadero legislador y hasta intentó incluso torcer una decisión judicial. Pero como es protegido del mero mero y de “La Madrina del Norte”, entonces no va a pasar nada.

******

La Fiscalía de Emily también puede actuar de oficio, si quiere. Pero parece que no tiene tiempo.

******

Ni con todos los votos que tienen, “Horror Colorado” va a poder tapar el “agujero negro” que dejó su correligionario “Re-Necho”.

******

Pero cada día se superan. Ahora plantean peaje.

******

¿A quién se le puede ocurrir esto? Al cartista Rodrigo Gamarra. Claro, es más fácil seguir metiéndole la mano en el bolsillo a la gente al estilo Opaci que hacer una autocrítica sobre la gestión de su cuate “Re-Necho”. ¿Qué opinará “Gargamel” de esto ya que representa gua’u a Asunción?

******

Pero si el descalabro financiero lo hacía un opositor verdadero, iban a formar fila para “reventarle” y con seguridad ya iba a salir una imputación.

******

La escribana que le envió la cartista muy venida a menos, Lizarella, al diputado Raúl Benítez se vio en figurillas ayer porque el legislador comenzó a hacer un discurso y eludió directamente la pregunta.

******

El fondo de la cuestión es: ¿De dónde sacó la plata la senadora cartista para financiar su campaña política?, recordó públicamente Benítez.

******

Hoy en Diputados tirarán al basurero el proyecto de ley sobre acceso a la información pública. Obvio, al cartismo no le gusta realmente la transparencia. Pero en los discursos a nivel nacional e internacional a boca llena se mandan la parte.