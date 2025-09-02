Ñe'ẽmbeweb

La teoría cartista de cómo manejar el poder es bien bipolar. Cuando un opositor zapatea contra el autoritarismo cartista, ya le amenazan con pérdida de investidura para que se calle.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 01:00
******

A contrario sensu, cuando un cartista se lanza contra un opositor o incluso contra “Pinocho” Peña o alguna autoridad de gobierno es apenas un exabrupto, como declaró ayer Chase sobre la conducta del senador colorado cartista Alfonso Noria.

******

Este chico de Canindeyú sí califica para la pérdida de investidura de punta a punta porque no se comportó como un verdadero legislador y hasta intentó incluso torcer una decisión judicial. Pero como es protegido del mero mero y de “La Madrina del Norte”, entonces no va a pasar nada.

******

La Fiscalía de Emily también puede actuar de oficio, si quiere. Pero parece que no tiene tiempo.

******

Ni con todos los votos que tienen, “Horror Colorado” va a poder tapar el “agujero negro” que dejó su correligionario “Re-Necho”.

******

Pero cada día se superan. Ahora plantean peaje.

******

¿A quién se le puede ocurrir esto? Al cartista Rodrigo Gamarra. Claro, es más fácil seguir metiéndole la mano en el bolsillo a la gente al estilo Opaci que hacer una autocrítica sobre la gestión de su cuate “Re-Necho”. ¿Qué opinará “Gargamel” de esto ya que representa gua’u a Asunción?

******

Pero si el descalabro financiero lo hacía un opositor verdadero, iban a formar fila para “reventarle” y con seguridad ya iba a salir una imputación.

******

La escribana que le envió la cartista muy venida a menos, Lizarella, al diputado Raúl Benítez se vio en figurillas ayer porque el legislador comenzó a hacer un discurso y eludió directamente la pregunta.

******

El fondo de la cuestión es: ¿De dónde sacó la plata la senadora cartista para financiar su campaña política?, recordó públicamente Benítez.

******

Hoy en Diputados tirarán al basurero el proyecto de ley sobre acceso a la información pública. Obvio, al cartismo no le gusta realmente la transparencia. Pero en los discursos a nivel nacional e internacional a boca llena se mandan la parte.

