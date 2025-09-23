******

Si no fuese cartista, evidentemente el castigo iba a ser ejemplificador, como se vio cuando, por cuestiones mucho menores, opositores fueron incluso expulsados.

******

En su momento, seguramente la ciudadanía, en las elecciones, lo pondrá en su lugar.

******

“Pinocho” Peña huyó nuevamente del país pero los “sobres del poder” siguen haciendo ruido en diferentes sectores de la ciudadanía. No se dignó a brindar explicación alguna. Tal vez, porque no tiene manera de justificar lo sucedido o quizás por simple desprecio a la gente.

******

Mientras tanto sus “asesores” y el primazo están pensando en alguna respuesta que se acerque a lo convincente. Difícilmente lo logre.

******

El gobierno de “vamos a estar mejor” no se cansa de despilfarrar dinero. Ahora el MEC adjudicó las ofertas más caras para la impresión de materiales educativos.

******

Así como los “pupitres chino$” excluyeron a la industria paraguaya, el MEC excluyó a las empresas medianas y pequeñas. Y después dicen en su discurso que apoyan a la industria local sin distinción.

******

Paralelamente, hay un tufo a intento de acallar voces. Estamos entrando en un periodo cada vez más oscuro de nuestra democracia. A pasos agigantados estamos retrocediendo hacia el autoritarismo.

******

“Horror Colorado” está desempolvando “la receta” stronista de usar perifoneros o saltimbanquis para dar la sensación de que “estamos mejor” o hay “paz y progreso”. Mientras tanto, el ciudadano sigue sufriendo los viejos males: mala atención a la salud, graves carencias en educación, inseguridad, alto endeudamiento, pésimo servicio del transporte público, precios altos de la canasta familiar, etc.

******

Hay más interés en los “programas estrella$” para que ellos estén mejor repartiéndose licitaciones.

******

El imputado cartista “Re-Necho”, luego de “fundir” la ciudad, ahora incursiona en la ganadería. País generoso el Paraguay...