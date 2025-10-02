*****

Cuentan los que saben que los de la granja de trolls, perifoneros y saltimbanquis están con la presión arterial alta, pero básicamente desorientados. No saben qué hacer ante las evidencias que aparecen. ¡Son tan previsibles!

Primero dijeron que no había sobres; luego que no había plata, sino alfajores, y ahora que aparecen los billetes de la moneda de EE.UU. en vivo y en directo escupen rabia por todos lados. Como dice Shakira, se me acaban el argumento y la metodología.

En los audios se le escucha clarito a “Ña Sobre” haciendo sus mandados. Más claro puede ser, no puede, ¿verdad?, decía un “profesor doctor” sin visa.

Tan previsibles son los cartistas que dan pena. Ayer, tal como se suponía, no hubo quorum en la sesión ordinaria del Senado para censurar las opiniones de los opositores sobre “los sobres del poder” y la represión policial nivel dictatorial del gobierno de “Pinocho” Peña y del “Patrão”.

Por ahora le están salvando a los cuestionados: comandante de la Policía, Carlos Benítez, y ministro del Interior, Enrique Riera (ex-Mopoco). Con votos cartistas y de aliados frenaron una interpelación y hoy le convocan a tomar un café para conversar sobre la represión. ¡Qué vergüenza! El congreso de Stroessner hacía lo mismo.

Terrible lo que dijo el senador liberal Éver Villalba. Pronosticó que Peña será el primer presidente paraguayo que irá preso por el tema de los “sobres”. ¡Cham! ¿Se cumplirá? La Diosa Astrea lo dirá.

Seguro que algún “embajador” de “Horror Colorado” le llamará a Villalba para retarle. Es la vieja receta.

Como el “Patrão” o “Pinocho” Peña no se animan a decir nada en público, entonces le pasan la narrativa a algún vocero para el reto correspondiente. Lo mismo hicieron con Gerardo Soria, Kattya González, Belén Maldonado, Raulito, Ceci, Desirée, Yolanda, oenegeros, globalistas, periodistas y la Iglesia.

Suponemos que la Fiscalía estará mirando el tema de los “sobres”. A un senador argentino que tenía dinero en bolsa, la DNIT de Orué le denunció. ¿Ha upéi?