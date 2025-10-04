*****
Ayer le tiró al frente a uno de los abogados predilectos de “Horror Colorado” para intentar sin éxito una defensa. No refutó nada de lo que se publica.
*****
Más que una conferencia de prensa fue un mensaje a la Fiscalía, porque dijo que no hay méritos para una investigación. Le faltó decir: ¿Escuchaste Emily?
*****
El abogado de “Pinocho” dijo que una persona no tiene la obligación legal de revelar sus finanzas cuando estaba en el sector privado. ¡Eureka, qué buen argumento!
*****
En su momento, cuando le defendió a Marta González no se acordó de esta premisa y expuso en su computadora los datos privados de la directora de ABC como una forma de amedrentamiento.
*****
Definitivamente, “Pinocho” le aplicó un “sueño bank” a todos los colorados y especialmente a los cartistas. El chico les está “engordando” a sus amigos mientras la ciudadanía sufre la “pesadilla bank”.
*****
O si no que lo digan los jubilados municipales, asegurados y jubilados del IPS, la gente que recurre a hospitales públicos, ciudadanos de a pie que se exponen a la inseguridad y/o padecen el obsoleto servicio del transporte público, etc.
*****
Las FF.AA. acaba de perder un buen soldado como consecuencia del sicariato. Menos mal que había orden superior de su Comandante en Jefe de cuidarlo.
*****
Este uniformado siguió al pie de la letra esa frase patriótica: “Serán nuestros pechos las murallas”. Y le pagaron así. Deberían retirar la frase y el monumento alegórico que está frente al Ministerio de Defensa porque no pasa de ser una poesía.
*****
Mientras “Montanaro-í” Riera y la élite policial hacían de pyragüe, como en la época stronista, investigando a la Generación Z, estaban preparando un sicariato contra un señor oficial que cumplió su deber.
*****
La ñembo Inteligencia Policial ni olió el triste suceso ocurrido el jueves, a la tarde, a plena luz del día en Asunción. Por más que “Montanaro-í” hable horas y horas no logrará convencerle a nadie.