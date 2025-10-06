*******

Como si los males no fueran suficientes para “Juan Pueblo” ahora también deben cuidarse de los sicarios, quienes abandonaron las zonas fronterizas para trasladar su “negocio” a la capital.

******

Los perifoneros y saltimbaquis hablan de un “unicornio engrillado” en Mburuvicha Róga para desviar la atención de la denuncia por la abundancia de sobres con dinero en la residencia presidencial.

*****

Primero pretendieron instalar la versión de que una simple empleada doméstica ubicó a toda su familia en la Función Pública, dejando a Pinocho como un simple tembiguai, sin potestad ni para dirigir su casa con tal de desacreditar la denuncia de los Candado.

******

Se rumorea en los pasillos que el edecan de Pinocho, un tal Jorge, tiene como “pokyra” a su chofer y con “maltrato”. Dicen que cumple todo los quehaceres domésticos hasta la compra del súper. Igualito que en la era stronista.

*******

“Ña Sobre” apareció en redes sociales argumentando que “el amor es la fuerza más poderosa para transformar vidas”, aunque olvidó que su mayor transformación la hizo no precisamente con “amor”.

******

Seguramente, la pareja presidencial aprovechará el próximo viaje a Italia para sobre-ponerse a las críticas que le llueven... Ya lo decía el cantante argentino Rodrigo “El Potro”, que “el amor ‘$obre’ toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va, a pesar de las dudas y del qué dirán... el amor puede más”.

******

Donde el horno no está para bollos es en Ciudad del Este, donde el Partido Colorado hizo todo un operativo para echar a Miguel Prieto de la Intendencia y ayer en las internas la apatía fue la ganadora en las internas coloradas.

******

Si bien estaba cantado que el candidato de “concordia” Roberto González Vaesken sería el designado, lo que sorprendió fue la participación de solo el 14% de los electores habilitados.

******

La baja concurrencia se debería a que no quisieron gastar los “incentivo$” en esta internas, y en todo caso poner todo el vaka’i al asador en las elecciones del 9 de noviembre próximo.

******

También se comenta que el Clan ZI hizo brazos caídos. Hay que ver si no hacen lo mismo en noviembre.