*****

Si una norma rige exclusivamente para el poder y “los amigos bank” y otra disposición para la ciudadanía, entonces no estamos en una República.

*****

La Ruoti le “reventó” académicamente a Orué, quien puso bajo la alfombra la ley para justificar los “raros” movimientos financieros que se revelaron en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La DNIT se fue a la “B” con esta defensa de Orué a su jefe, quien lo recibía frecuentemente “fuera de la agenda oficial”. Cuentan los que saben que está buscando la “bendición” del “Patrão” para ser senador. ¡Dios mío!

*****

Parece que no hubo “ayudomí” de la ANR el domingo en las elecciones de Ciudad del Este. Escasa participación. El clan Zacarías Irún no se mostró porque espantan votos.

*****

Con seguridad, el 9 de noviembre habrá “energía positiva” para que el clan ZI recupere el poder. Ojo con el conteo de votos.

*****

Los cartistas lanzaron tres por tres ayer porque EE.UU. le borró de la lista de OFAC al “Patrao”. Pero ojo que mantiene la designación de “significativamente corrupto” y sin visa para él y su círculo familiar cercano.

*****

Hasta “Petrocelli” Rivas angá salió a opinar, después de su audiencia. Claro, es su ámbito: lo jurídico. Y varios otros ya publicaron las felicitaciones correspondientes en sus redes sociales, con insultos incluidos, para ganarse “algunos puntitos” con el “Patrao”. Alguna semejanza con los stronistas es pura casualidad.

*****

En Paraguay, los de “Horror Colorado” utilizarán políticamente esta noticia hasta el 2028 y repetirán hasta el hartazgo que se hizo justicia. Esa es la narrativa, que hasta los perifoneros y saltimbanquis ya la están usando.

*****

Obvio que festejarán porque el futuro de muchos depende exclusivamente del dueño del “quincho principal” y accesoriamente del otro recinto similar donde por sobre todas las cosas no se come asado.

*****

Deberían aclarar si el levantamiento es porque se cumplieron las restricciones o porque “rectificaron” informaciones incorrectas. Ese es un punto muy importante. Aquí dirán que es lo segundo.

*****

Hoy el cartismo y aliados tendrán de vuelta en sus manos el prostituido proyecto de ley de Datos Personales, que en realidad busca ocultar informaciones de funcionarios públicos.

*****

Veremos qué instrucciones recibieron los diputados de parte del comando. Dependiendo de ello, se tratará hoy o se volverá a “patear” para adelante.

*****

El MEC de Pa’i Ramírez había sido que premió a las empresas que hicieron “regalitos”. ¡Qué lindo! No hay nada histórico acá. Se sigue con la misma práctica.

*****

Con razón algunos ya están mejor y el resto de la población vive como puede.

*****

Ojo que ayer comenzó la encuesta para actualizar la canasta, vía Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sería bueno que informen dónde hacen las compras para ir todos ahí. Señores encuestadores, no se guarden el secreto y compartan la información para que rinda aún más la plata de la gente.

*****

El cartismo, gracias a su mayoría en el Senado, le otorgará impunidad al ministro del Interior, Enrique Riera, y al Cmdte. de la Policía, Carlos Benítez, sobre la represión policial a jóvenes de la Generación Z. El Parlamento stronista hacía lo mismo.