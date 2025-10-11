*****

Ni con la ayuda de sus perifoneros y saltimbanquis ni con ataques logra convencerle a la ciudadanía de que los “sobres” tenían alfajores nomás.

Mientras dure su silencio aumentan aún más las sospechas sobre sus verdaderas intenciones como jefe de Estado. Mucho discurso y pirotecnia verbal, pero la ciudadanía aún no está mejor, a diferencia de sus “cuates bank”, que ya pasaron al frente.

Ahora “Pinocho” Peña solo va a los lugares donde le van a aplaudir sus correligionarios del movimiento “Horror Colorado”. Ignora sitios donde sí realmente se necesita una gestión gubernamental comprometida con el país como los hospitales públicos. La última vez le tiraron una botella de plástico con reto incluido.

Sin embargo, con los intendentes y presidentes de seccionales de Guairá se sintió a gusto ayer porque le “chupan la media” hasta más no poder. Claro, típico de correligionarios.

Hubiese visitado el Hospital de Villarrica para ver si ya hay terapia intensiva neonatal. El 20 de febrero de este año había inaugurado gua’u con el gobernador Cesarito Sosa (ANR, HC), sus respectivas esposas y se sacaron la foto con la ministra Barán.

El 26 de febrero nació un bebé que requería ser atendido en unidad de terapia intensiva en el Hospital de Villarrica. ¡Oh sorpresa!, el servicio no estaba disponible y tuvo que ser remitido a Asunción, pero lamentablemente ya fue tarde. Este hecho sigue impune pero la foto y la placa de la inauguración son pruebas fehacientes de una mentira.

Sería interesante que algún docente de una Facultad de Arquitectura pida un trabajo práctico a sus alumnos sobre cuánto cuesta la mansión de San Ber de “Pinocho” Peña. Es todo un desafío político-financiero.

Alguien por ahí le quiso ayudar a “Pinocho” y la cotizó en US$ 450.000. Jamás de los jamases. Según como se ve, mínimo por encima de US$ 2 millones. En unos pocos años esta mansión se puede convertir en un best seller como la casa blanca en México.

Todos los días vemos asaltos en la calle, a los comercios, en las viviendas y a cualquier hora.

La inseguridad también “ya está mejor” al igual que los “cuates bank”. Lástima que a los 3.000 policías que salieron a reprimir a los 350 ciudadanos de la manifestación convocada por la Generación Z no se les ve por ningún lado.

Esta es una señal inequívoca de autoritarismo. No prohíben la libertad de expresión, por ahora, pero la reprimen hasta con detenciones sin causa.

Esperemos que este fin de semana los “zorros grises” de Asunción dejen de meterle la mano en el bolsillo a automovilistas, especialmente a turistas.

Ayer Asunción fue elegida la sede de los Juegos Panamericanos 2031. Menos mal que no se tuvo en cuenta el ítem de los agentes de tránsito de Asunción. Si era así, íbamos a aplazarnos.

Ahora el tren de cercanía y otras cosas que promete el gobierno asustan un poco. El último “megaproyecto” de “Horror Colorado” como el metrobús terminó en un fiasco total.

Pero de una vez por todas Asunción necesita un intendente como la gente porque la capital del país se está convirtiendo felizmente en sede de importantes eventos deportivos.