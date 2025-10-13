*****

Ojo con esto porque desde el principal “quincho” están lanzando la idea. Pero atención con esta estrategia: los medios alineados tienen la obligación de hacer las preguntas a los legisladores “amigos”. Y estos responden con evasivas, pero dejan la idea al aire.

En paralelo, en las “homilías” de los domingos, los perifoneros y saltimbanquis insisten sin éxito en calificar a la oposición como antidemocrática. Justamente para descalificar a los opositores que comienzan a reclamar que una vez más se busca violar la Constitución Nacional, como ya ocurrió en el trágico 2017.

No olvidemos que el presidente de EE.UU., Donald Trump (en su primer mandato), había enviado al diplomático Francisco Palmieri a Asunción, en abril de 2017, dos semanas después del atraco de la Policía cartista a la sede del PLRA donde mataron el 1 de abril al joven dirigente Rodrigo Quintana.

Palmieri visitó incluso la sede liberal y observó el lugar exacto donde mataron a Rodrigo y expresó sus condolencias. De paso manifestó su satisfacción por el retiro (forzoso) del proyecto de la “enmienda mau” que ya estaba siguiendo su curso parlamentario.

La postura de Washington no cambió aunque “Horror Colorado” cree que es así, por eso volverán a la carga con la violación constitucional.

Hoy ese proyecto tenebroso reflota dentro de “Horror Colorado” porque la figura de “Pinocho” Peña y su gobierno van cayendo en picada tras los últimos acontecimientos: la mansión de San Ber, que no cuesta US$ 250.000 como quieren hacernos creer; los “sobres del poder”, el “engorde” financiero “a los amigos del poder”, la pésima gestión en salud pública, en seguridad, en obras públicas, etc.

Ergo: el “Patrao” no encuentra candidatos que le garanticen una victoria para seguir en el poder desde el 2028 en adelante. “Pinocho”, en complicidad con la ANR cartista que le sostiene, está perjudicando gravemente al Partido Colorado con su pésimo gobierno; el vice Alliana no prende y mucho menos Baruja. “Trato Apu’a” Ovelar es una posibilidad, pero para que gane la oposición.

A diferencia de 2017, en esta oportunidad los cartistas ya intentan instalar que la oposición es antidemocrática. La receta es muy retro. La dictadura de Stroessner hacía lo mismo. A todos sus opositores les gritaba: ¡Comunistas!, con lo cual evidenciaban que los antidemocráticos eran los colorados stronistas y “combatientes hasta las últimas consecuencias”.

Si hacemos un silogismo hipotético: Todo cartista es demócrata; Erico Galeano es cartista, por tanto Erico es demócrata. Sí, Erico, el mismo que declaró que tiene multifueros y que se cree un perseguido político siendo él cartista y el gobierno de turno también.

A contrario sensu, como repetía el Dr. Argaña, si tomamos la misma fórmula de razonamiento podemos hacer el mismo ejercicio: La oposición es antidemocrática; Tito Saguier es opositor, por tanto Tito es antidemocrático.

Según la lógica perifonera, el acusado senador colorado cartista Erico Galeano es más útil para la sociedad paraguaya que Tito Saguier. ¡Qué notable!

¿Qué pasó del senador Nakayama, ñembo opositor? Parece que se unió también al grupo saltimbanqui. Se borró para no firmar la denuncia contra “Pinocho” Peña ante la Fiscalía. Hasta tiró un tuit defendiendo al perifonero.