De más está decir que el examen de correspondencia saldrá favorable para “Pinocho” y juntos y felices, colorín colorado, este cuento es colorado.

Con este “certificado”, Camilito ya obtendrá un buen respaldo para llegar a la Corte, sitio que tanto ambiciona.

No le quedaba otra salida que ñembo actualizar gua´u su DD.JJ. porque iba a haber una distancia galáctica entre su patrimonio de 2023 en comparación con el del 2028. Y para eso está la Contraloría y el copamiento político.

Un juez desestimó la denuncia contra el “Patrão” por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, contrabando y evasión impositiva.

Cuatro fiscales le pidieron al juez la desestimación y no hubo oposición de la Diosa Astrea. Según los agentes, “no se hallaron indicios suficientes que permitan establecer la existencia de hechos penalmente relevantes”. Así respondieron.

Ya que estamos en la onda de “perdonar” a los que están en el poder, suponemos que la Fiscalía no hará lo mismo con el procesado exintendente colorado cartista “Nenecho” Rodríguez.

Tiene un proceso muy grueso como el de los “detergentes de oro” y pendiente el caso de los bonos que superan los G. 500.000 millones, que no sabemos dónde fueron a parar.

Cuentan que un tal Sostoa, que funge de jefe de Seguridad de “Pinocho” Peña, amenazó a todos con iniciar una cacería de brujas para saber quién le contó a esta columna sobre los aportes “obligatorios” del personal del REP para reparación del cuartel.

Ayer en formación le observó a todos los miembros del REP y dijo que va a averiguar quién fue el soplón. A discreción nomás Sostoa y en posición de descanso.

Hoy se recuerdan 184 años de la fallida gesta revolucionaria de los liberales y se prevé el tradicional acto en el Cementerio de la Recoleta. Veremos cómo llegan para las municipales 2026, porque siempre sigue latente la amenaza de “infiltraciones cartistas” dentro del partido.

Más aún ahora porque “Horror Colorado”, si bien tiene todo controlado, aún no encuentra candidatos importantes para ciertos municipios y tampoco para las presidenciales 2028.

Ojo que estamos entrando en etapa de definiciones del Presupuesto General de Gastos para el 2026. Siempre en un descuido los legisladores se autoaumentan G. 5 millones.

El año pasado fue así. Solo hubo plagueo en las redes sociales y nada más.

Había sido que las manifestaciones no le gustan para nada a “Pinocho” Peña y a todo su equipo de “Horror Colorado”. Lo mismo le ocurría al “Patrão”. Cuando hay marchas el “traje democrático” que exhiben en los viajes internacionales ya se va al tacho.

Los “pyragues” cartistas estaban distraídos. La Generación Z anunció una marcha fijada para ayer cerca de Mburuvicha Róga. Obviamente el despliegue policial fue aparatoso como siempre. Pero aquí un detalle: había sido que la manifestación pasó para el 3 de noviembre.

“La inteligencia gubernamental” no detectó esto. Con razón que no le encuentran a Dalia López, “Macho” y otros buscados.