Menos mal que Peña es economista y que estudió en el exterior y no en una universidad de garaje de las que abundan en el país.

La pregunta es: ¿Qué funcionario de la Contraloría se animará a estampar su firma para darle el visto bueno a la DD.JJ. de “Pinocho” Peña? Vamos a esperar sentados con el pororó en la mano.

Rápidamente se le van sumando otros motes a “Chanti”. Ahora también es una especie de doctor Jekyll y Mr. Hyde. Cuando era ministro de Hacienda, en el 2016, hablaba a boca llena de la transparencia y que ya no hay vuelta atrás. Se jactó de eso en Montevideo.

Sin embargo, ahora está sepultando todo lo que hizo su “Patrão”. Lo que no se sabe es si su “único líder” cambió de postura o él se cree impune por encima del dueño del “quincho mayor”. Esa es la cuestión, decía don William.

Si le desobedece a su “Patrão”, en cualquier momento le puede bajar el pulgar y amóntema.

Cuentan los que saben que los miembros de la bancada de “Horror Colorado” están mirando de reojo la DD.JJ. de “Chanti”. Se quedaron con la boca abierta por el aumento meteórico de sus finanzas.

Por ahora guardan un silencio “diplomático” pero en cualquier momento puede estallar si no hay la repartición de los panes, como dice la parábola.

Durísimo estuvo el obispo del Chaco el domingo pasado en Caacupé. Dijo que todos los paraguayos queremos estar mejor, no solo unos cuantos. ¿Más claro puedo ser, no puedo verdad?, diría un “significativo” filósofo de la política paraguaya.

La DNIT de Orué desplegó toda su fuerza efectiva para realizar un operativo oculto nivel Marines. ¿Qué agarraron? Cebollas ñandecó de contrabando en el Chaco.

Pasaron la pelada “histórica” porque las cebollas no eran de contrabando sino de un reconocido productor chaqueño. Ayer la DNIT y el Senave emitieron un comunicado conjunto intentando aclarar su metida de pata pero oscurecieron todo aún más.

Hasta invocaron que hubo gua’u trabajo de “inteligencia”. ¡Socorro!

¿Cuándo van a desplegar un operativo parecido hacia el Lago de Itaipú o por los lugares donde pasan cigarrillos paraguayos hacia el Brasil?

La DNCP, convertida también en “florero” como la Contraloría de Camilín, sacó pecho y calificó jeýma de “histórica” la inhabilitación de proveedores.

Lo que no contó es que su jefe, “Pinocho” Peña, le hizo un feroz soplo a Contrataciones Públicas con los “pupitres chinos”, obras viales, compra de camionetas, etc. Si Encina salía a cuestionar estas licitaciones vía la Itaipú de “Lucho” Zacarías Irún, iba a ser rajado del cargo. Así de simple.

Detrás de estos millonarios planes se encolumnan los cuates del poder.

Los “amigos bank” ahora están pendientes de otra “torta”: la licitación del TSJE para el alquiler de máquinas de votación para las municipales.

El camino está diseñado para que un exsocio de “Pinocho” Peña se quede con el “bocado”.

Y ojo que Conatel licita TV Digital.