******

Nadie asume la derrota y el pueblo colorado no sabe si el “Patrão” está feliz o triste.

******

El clan ZI insiste en culparle a González Vaesken y sin éxito busca justificar lo injustificable. Claro, tienen miedo de que el “Patrão” le aplique una soberana patada a su hermano “Lucho” del principal “botín” político del país, que es la Itaipú Binacional.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lilian Samaniego fue contundente ayer al manifestar que “Pinocho” Peña y su mal gobierno son también causantes de la derrota.

******

El senador Carlos Núñez le pegó durísimo a Riera y al comandante de la Policía, Carlos Humberto Benítez. Dijo que algunos jefes policiales pagaron hasta G. 150 millones cada uno para pasar el polígrafo. ¿Dónde fue a parar el dinero? Según el legislador cartista, el ministro del Interior debe explicar el destino de los fondos.

******

También denunció que el comandante policial acaba de estrenar una mansión en Areguá. ¡Cham! ¿De dónde sacó la plata? Como mínimo debe someterse al polígrafo. Suponemos que la Contraloría de Camilín Benítez le hará también un examen de correspondencia.

******

A este paso el gobierno de “vamos a estar mejor” se está cayendo a pedazos. “Pinocho” Peña anda inaugurando dos casas por Areguá, se va a mirar una cuestionada obra en Luque financiada por Itaipú sin control. Son US$ 21 millones.

******

Si les sumamos los “pupitres chinos”, compra de patrulleras, su ñembo festejo de Navidad, etc. hay muchos motivos para mantenerle a “Lucho” Zacarías en el “botín” de Itaipú.

******

El “Emperador” de San Ber ahora no quiere que se farree. Cuentan los que saben que le ordenó al intendente cartista que no firme los contratos con los dueños de boliches instalados en el Anfiteatro.

******

Lo único que nos falta. Si no le gustan las fiestas, que vuelva con su helicóptero a Asunción.