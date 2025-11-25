*****

Y después hablan gua’u a boca llena desde el comando cartista de “Horror Colorado” de la defensa de la soberanía, del antiglobalismo, antioenegé, bla, bla, bla mientras “regalan” tierras que defendieron con su vida civiles y militares en la Guerra del Chaco.

La empresa Comitia MSA adjudicada por el TSJE para el alquiler de las máquinas de votación ya no necesita de abogados. Ya le tiene al organismo electoral. Ayer, en Diputados fue vergonzosa la defensa al torcido proceso licitatorio.

El titular del TSJE, Jaime Bestard (ANR, HC), y el ministro Bogarín González (independiente) le plantaron una vez más a los legisladores, pero el cartismo no dirá nada. ¿Por qué será?

El camino estaba allanado para que la empresa “amiga” salga adjudicada porque en el pliego se exigía que el 20% (3.600 máquinas de votación usadas) de un total de 18.000 se encuentren ya en el país. ¿Qué empresa cumplía? La que está ligada a los cuates del poder.

Hubiese sido interesante que la ciudadanía vea y escuche a través de TV Cámara la explicación del ministro César Rossel sobre el alquiler de las máquinas de votación, pero prefirieron mostrarle a la gente una entrega de títulos de tecnicatura legislativa.

Una comisión bicameral le convoca al contralor Camilín Benítez (ANR, HC) para analizar gua’u su informe sobre diferentes instituciones. En realidad, el cartismo le va a condecorar por su lapidario informe que concluyó “exitosamente” para “Horror Colorado” en la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).

¿Quién preside esa comisión? El liberocartista e impresentable Dionisio Amarilla, el mismo de la “comisión garrote”. Clarísimo.

Y un dato no menor: la esposa de Amarilla trabaja en la Contraloría. De más está decir que el informe será aprobado y aplaudido de pie.

¿Quién le ubicó ahí a Amarilla, habiendo 45 senadores? “KachiBachi”. Si no es cartista, “Horror Colorado” le elige a un “satélite” o falso opositor.

Estamos a cuatro sesiones ordinarias de la conclusión del periodo ordinario legislativo y del inicio de las vacaciones de dos meses y medio para los parlamentarios. Un privilegio irritante.

Algunos, incluso, viven todo el año de vacaciones porque ni siquiera participan en el debate de las sesiones, como los cartistas Hernán Rivas, Erico Galeano, “Pipo” Díaz Verón, “Chaqueñito”, Noelia Cabrera, Zenaida Delgado (solo lee dictámenes), Édgar López, etc.

Algunos se indignan y piden la palabra solo cuando le critican al gobierno de “Pinocho” Peña o a su “Patrão”, como “Nano” Galaverna, la “cheesecakes” Abed, “Gargamel”, Rodrigo Gamarra, Alejandro Aguilera, el impresentable “Oso” Fernández, por citar a algunos.

Ninguno de estos personajes, por ejemplo, presenta proyectos de ley para mejorar la salud, eliminar Opaci, combatir la inseguridad o por lo menos prohibir que las unidades del transporte público tengan radioemisoras. Algo por lo menos. Pero nada.

“Pinocho” Peña recortó presupuesto de Salud y el Congreso apoya un concierto benéfico para el hospital pediátrico Niños de Acosta Ñu. ¡Qué país!