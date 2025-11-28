*****

Cuentan los que saben que hay varios temas que incomodan a la mayoría: 1. La “cometa” solo cayó en algunas bancas y no les alcanzó a todos.

*****

2. Cuestionan al ex-Essap porque no tiene capacidad política para ser líder del bloque y encima es prepotente. Además, fue una imposición “por orden superior” del “quincho mayor”.

*****

3. Dicen, además, que están “podridos” porque ni siquiera debaten y se les obliga a votar como si fuesen “hurreros”. ¡Cham...!

*****

4. Otro tema que incomoda a un sector de la bancada es que “Pinocho” Peña no salió a aclarar nunca el tema de los “sobres del poder” y que apoya a los cuestionados: titular de la DNIT, Oscar Orué, y ministro del Interior, Enrique Riera. Señalan que estos puntos perjudican incluso las chances electorales de la ANR para el 2028.

*****

Y ahora se viene otro problemón para el Ejecutivo: “Pinocho” y Riera desafían al Senado, al remitir la lista de ascensos de policías que gua’u salvaron el polígrafo. Ergo: no hubo un nuevo examen.

*****

Con los “brazos abiertos” esperan a los comisarios que quieren ascender en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el cartismo no tiene mayoría. Ojo que podría trancarse el ascenso este año, así como van las cosas. No habrá polígrafo que les pueda salvar a los “elegidos” de Riera.

*****

Veremos si se arma la bancada “B” de “Horror Colorado”. Ojo que con el “Patrão” no hay café con leche; es café o es leche. Vamos a ver hasta dónde aguantan los “rebeldes” porque el frío exilio cartista es muy duro, según dicen algunos.

*****

El operativo “pan dulce” de la Patrulla Caminera arrancó con todo. Salieron a las calles los uniformados que toleran la harina. Por lo visto están con ganas de “devorar” todo.

*****

Ya comienzan los primeros “dardos” contra el candidato impuesto del “Patrão” para Asunción. Pero como no se animan a cuestionarle al que sabemos, se dirigen a Latorre’i, como “padre de la criatura”.