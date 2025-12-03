******

Tiembla “KachiBachi” porque en cualquier momento se puede terminar su “reinado”.

******

Cuentan los que saben que más legisladores abandonarán el “Titanic” porque parece que se acabó el “ayudomí” y encima están “podridos” de obedecer órdenes como si fuesen soldados.

******

La primera prueba de fuego será hoy durante la sesión ordinaria del Senado cuando se trate el pedido de interpelación para el titular del Indert, el cuestionado Francisco Ruiz Díaz.

******

Los tres senadores que abandonaron “Horror Colorado” inclinan la balanza.

******

El impresentable de Ruiz Díaz tiene el respaldo de “Pinocho” Peña y del cartismo. Obviamente, el “regalo” de las tierras del Chaco en la zona de la ruta bioceánica no iba a ser posible sin el respaldo de sus superiores.

******

Veremos quién del gobierno tira la primera piedra. “Pinocho” dice que está dispuesto a lanzarle algo a Nakayama. Hasta se refirió en tono xenófobo al senador. Conste que Japón acaba de otorgarle un préstamo de US$ 243 millones a Paraguay para construcción de rutas en Ñeembucú y Misiones.

******

“Pinocho” hace todo el esfuerzo posible para eludir la fiesta principal de la Virgen de Caacupé. Evidentemente no le gusta escuchar una homilía que le haga aterrizar a la realidad paraguaya.

******

Con razón que va con alegría a su templo con Latorre-í porque no le quebrantan con los problemas del país. Al contrario, le rezan.

******

A los stronistas tampoco les gustaba la homilía de Caacupé. ¡Qué casualidad!

******

A Emily parece que no le interesa investigar el criminal vencimiento de medicamentos en Clínicas. Hay una responsable con nombre y apellido pero goza de la protección política.

******

“Pinocho” recurre al populismo para intentar levantar su imagen: feriados y baja de combustible.