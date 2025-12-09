*****

No fue una homilía: fue una sacudida frontal. El obispo Valenzuela no se guardó nada y recordó que “quien acumula bienes superfluos mientras otros no tienen lo básico, debería compartirlos”.

*****

La ausencia de Pet, de Mangui, de ministros clave, parlamentarios y miembros de la Corte fue tan evidente que pareció una respuesta silenciosa: evitar escuchar lo que no quieren oír.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro Tadeo Rojas y el gobernador Denis Lichi tuvieron que dar la cara. A otros ni les importaba estar, como ministros, parlamentarios y ministros de la Corte, a quienes también alcanzó la crítica.

*****

El mensaje fue claro: si no reaccionan, el derrumbe les pasará por encima.

*****

También la Iglesia criticó el uso individualista de la propiedad privada, la acumulación de bienes y la impunidad. Pidió un pacto nacional por el bien común y dejar de favorecer solo a privilegiados.