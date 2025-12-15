******

En esa línea, ayer Kachi-Bachi anunció sin mayores detalles la presentación de un proyecto para reglamentar la senaduría vitalicia, lo cual claramente apunta solo a dos caminos: Favorecer al Patrão o atacar los fueros e ir tras la cabeza de Marito.

El senador liberal Éver Villalba consideró que el objetivo sería el primero, es decir, dar la posibilidad de renunciar a la senaduría vitalicia a HC y a Nica-drón para que puedan postularse en 2028 al Senado.

¡Ojo!, porque si eso ocurre, está el camino allanado para que eventualmente el Patrão pueda volver oficialmente al Palacio de López, ya que podría seguir el mismo camino que Lucho González Macchi, que de la Presidencia del Senado saltó al sillón presidencial tras la caída de Raúl Cubas Grau.

También habría que ver si pueden habilitar la renuncia a la senaduría vitalicia con una simple ley reglamentaria, puesto que la Constitución contempla el juicio político como única vía para ser despojado de dicho cargo honorario.

El drama ahí es que la constitucionalidad o no deberá ser juzgada por la Corte Suprema de Justicia, integrada por los mismo 6 ministros que hace unas semanas se reunieron en Mburuvicha Róga con Chanti Peña y el mismo HC. Como diría el Partner... “todos los caminos conducen a Roma”

Por su parte, en Diputados los cartistas también preparan una serie de iniciativas que buscan exprimir el bolsillo del ciudadano para dar más dinero a los intendentes, apuntando ya a la campaña electoral del próximo año.

Mientras tanto Eddie Jara, que hasta ahora solo era blanco de la flechas de Cupido, también terminó siendo alcanzado por las de la Contraloría, que detectó una serie de inconsistencias en sus declaraciones juradas.

Dicen que “el amor todo lo puede”, pero en este caso va a estar difícil que respalde supuestos ingresos sin justificación aparente y el gastar más que lo que reporta de ganancias.

Igual hay pocas esperanzas de que esta justicia haga algo. Si fueron capaces de blanquear al clan Fretes, con estos cartistas de menor monta hasta capaz les alcanza con una sola mano de pintura.