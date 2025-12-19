*****

Maduro hace lo mismo en Venezuela, con los demás poderes del Estado y para el mundo civilizado eso se llama dictadura. Por lo visto, “Pinocho” tiene una mentalidad “mediterránea”, conste que viaja mucho gracias al pago de impuestos de los contribuyentes.

*****

Ahora están desesperados en el “quincho” porque se les descubrió en reunión secreta con seis de los nueve ministros de la “Corte de los Milagros” y porque el encuentro echa por tierra la imagen que quiere proyectar el gobierno cartista de que somos un país seguro para las inversiones.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los “profesores doctores” de la Economía tiraron tres por tres por el segundo grado de inversión, pero semanas atrás vimos sendos comunicados de empresas que se van por falta de garantía jurídica.

*****

Solo los “amigos bank” tienen derecho a navegar en el Paraguay en el mar de los negocios. Y lo hacen como un tiburón porque no conviven con otras especies mayores o pequeñas. “Agarran todo”, odian la competencia y aplican el “garrote jurídico” a quienes no se arrodillan ante el poder.

*****

Le tienen a su lado a los inquilinos del edificio de la Diosa Astrea.

*****

Cuentan los que saben que ayer “Pinocho” Peña mantuvo una reunión con algunas personas y se sintió “inquieto” por las “incisivas” preguntas de los asistentes. ¿Habrá sido otra reunión secreta?

*****

Parece que en este encuentro “significativo” “Pinocho” negó que su “Patrao” haya estado presente. Con retraso intenta calmar las agitadas aguas del país, pero ya no hay caso. Su gobierno va cayendo en picada.

*****

Una firma amiga de “Pinocho”, que pertenece al “Pelado”, sí que pone en vigencia el programa “hambre”. Sus funcionarios reclaman pagos atrasados. Se “sobre-entiende”, ¿verdad?

*****

El Senado amaneció con “charcos de aceite”, luego del tratamiento de los ascensos policiales. Así dicen.