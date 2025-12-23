******

Hacen lo que quieren con los reglamentos del IPS, con tal de quedarse con el dinero de los jubilados, trabajadores y sus respectivos patrones.

******

¿Se acuerdan cuando “Pinocho” acusó a un periodista de que “su grupo empresarial” supuestamente estafaba a los abuelitos. Mientras tanto, “sus amigos bank”, con el apoyo de la lapicera de turno están poniendo en verdadero riesgo el futuro de esos ancianitos y trabajadores que aportan con la esperanza de jubilarse algún día.

******

El titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), cajoneó los pedidos de informes para el BCP y el IPS sobre depósitos de fondos de la previsional para el banco amigo y con viento a favor.

******

La jugada de Latorre es darle tiempo a Carlos Carvallo (expresidente de Ueno bank) y Jorge Brítez para ver qué pueden responder. Están con jaque mate ambos. Solo tienen tres opciones: no responder, pedir ampliación del plazo (que es lo más seguro) o cantinflear. ¡Hagan sus apuestas!

******

A “Pinocho” Peña una vez más le salió re-mal la jugada de su ñembo podcast. Metió la plata de acá a la Luna. Dijo que hay una “enorme barrera” entre un periodista que cubre la Presidencia y el conductor de un programa.

******

Si hablamos de distancia: Hay una abismo entre el presidente que necesita el Paraguay y el que tenemos. Esto sí que es grave.

******

Para su próximo podcast le sugerimos que compare a los legisladores colorados de hoy con los parlamentarios que teníamos décadas atrás. Ejemplo: Hernán Rivas vs. Evelio Fernández Arévalos. Ojalá se anime.

******

Pero aquí viene lo jugoso. Comparó a su “Patrão” con Winston Churchill. ¡Socorro! Solo se parecen en una cosa y la gente ya sabe. Ya lo dijo su abogado.

******

Vomitable lo que hizo ayer el intendente de Asunción, el cartista Luis Bello. Pidió que se les aplauda a él y a algunos concejales por pagar “aguinaldo” a los jubilados. Dijo que el atraso nunca hubiese ocurrido. ¿Bello acaso no era concejal y avaló todo lo que hizo “Nenecho”?