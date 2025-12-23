Ñe'ẽmbeweb

El “bankopamiento” de los cuates de “Pinocho” Peña cierra un año perfecto. Ellos sí que ya están mejor, con la incesante migración de fondos estatales hacia sus tesorerías.

Por ABC Color
23 de diciembre de 2025 - 01:00
ÑEE/23/12/2025Caló, ABC Color

******

Hacen lo que quieren con los reglamentos del IPS, con tal de quedarse con el dinero de los jubilados, trabajadores y sus respectivos patrones.

******

¿Se acuerdan cuando “Pinocho” acusó a un periodista de que “su grupo empresarial” supuestamente estafaba a los abuelitos. Mientras tanto, “sus amigos bank”, con el apoyo de la lapicera de turno están poniendo en verdadero riesgo el futuro de esos ancianitos y trabajadores que aportan con la esperanza de jubilarse algún día.

******

El titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), cajoneó los pedidos de informes para el BCP y el IPS sobre depósitos de fondos de la previsional para el banco amigo y con viento a favor.

******

La jugada de Latorre es darle tiempo a Carlos Carvallo (expresidente de Ueno bank) y Jorge Brítez para ver qué pueden responder. Están con jaque mate ambos. Solo tienen tres opciones: no responder, pedir ampliación del plazo (que es lo más seguro) o cantinflear. ¡Hagan sus apuestas!

******

A “Pinocho” Peña una vez más le salió re-mal la jugada de su ñembo podcast. Metió la plata de acá a la Luna. Dijo que hay una “enorme barrera” entre un periodista que cubre la Presidencia y el conductor de un programa.

******

Si hablamos de distancia: Hay una abismo entre el presidente que necesita el Paraguay y el que tenemos. Esto sí que es grave.

******

Para su próximo podcast le sugerimos que compare a los legisladores colorados de hoy con los parlamentarios que teníamos décadas atrás. Ejemplo: Hernán Rivas vs. Evelio Fernández Arévalos. Ojalá se anime.

******

Pero aquí viene lo jugoso. Comparó a su “Patrão” con Winston Churchill. ¡Socorro! Solo se parecen en una cosa y la gente ya sabe. Ya lo dijo su abogado.

******

Vomitable lo que hizo ayer el intendente de Asunción, el cartista Luis Bello. Pidió que se les aplauda a él y a algunos concejales por pagar “aguinaldo” a los jubilados. Dijo que el atraso nunca hubiese ocurrido. ¿Bello acaso no era concejal y avaló todo lo que hizo “Nenecho”?