******

Cuentan los que saben que el “nuevo inversionista” del “banco amigo” tiene oscuros antecedentes. Lo mínimo que se le acusa es tener favoritismo financiero corporativo. Cualquier semejanza con nuestra realidad es pura coincidencia.

******

Como al cartismo le gusta hablar mucho de “ejes”, estamos viendo un “lacayismo” terrible que vincula al Paraguay con el Kremlin. ¡Cham!

******

En algún momento saltará todo. Pero lo más preocupante aquí es que hay fondos comprometidos de trabajadores, verdaderos patrones, jubilados y familiares paraguayos que aportan al IPS.

******

Con razón que siguen defendiendo las reuniones secretas con autoridades y ministros colorados de la Corte, porque parece que están “abonando” el terreno para lo que se viene.

******

No sirve de nada leerles a grandes personajes de la historia y hacerse gua’u del sabiondo, si no aplicás nada de esos consejos para hacer un buen gobierno.

******

¿Será que Churchill en su biografía recomendó llevar los fondos del IPS al grupo “amigo o dejar sin medicamentos los hospitales públicos?

******

¿Cuándo “Pinocho” Peña, como Ejecutivo, accionará ante la Corte Suprema de Justicia que ya no ingresen al país productos sin registros o sin el control de Dinavisa? Estos son los temas realmente importantes porque perjudican a la salud de la población y rompen el principio de igualdad de la libre competencia.

******

El Congreso, copado por cartistas y aliados, desconoce esta situación o mira para otro lado. A “KachiBachi” lo único que le interesa es modificar la Constitución para favorecer a dos personas. Uno de ellos es su “Patrão”.

******

Mientras tanto, la gente de a pie sigue sufriendo la inseguridad, el pésimo servicio del transporte público, pobre gestión en salud pública, educación, falta de empleo, los precios altos, especialmente de la carne vacuna, entre otros.