Los que están mejor son los “amigos bank” que desde agosto de 2023 pasaron al frente. A tal punto que formaron un Cartel conocido como “de los $obres”.

Este Cartel sí existe y está vivito y coleando en el Paraguay, impunemente.

Son unos tiburones porque no conviven con otras especies en el gran océano. Acaparan todo. Basta con mirar los fondos del IPS para dónde fueron en estos dos años y medio de gobierno.

El gobierno de “Pinocho” Peña tiene matices similares al régimen de Nicolás Maduro. Hasta hace un año eran cuates. Santi, al tercer mes de asumir, restableció relaciones diplomáticas con el caribeño. ¿No se dio cuenta de que ya era en ese entonces un dictador? Ceguera diplomática.

Lejos de tener más plata en el bolsillo, se le viene “la noche” a Peña en el 2026. Para febrero se anuncian movilizaciones de docentes y otros sectores del funcionariado público por la reforma de la Caja Fiscal, paro de choferes y manifestaciones de ciudadanos en general por falta de medicamentos en hospitales públicos y otros.

Vamos a ver qué magia hace el gobierno de “$obredores” para bajar el precio de la carne vacuna, que está por las nubes. ¿O hay incapacidad o dejan jugar libre a ese sector afín al poder político?

Se está produciendo el desbande en “Horror Colorado” de cara a las internas municipales. O sea, “Pinocho” Peña le ignoró olímpicamente a su “Patrao” cuando le recomendó en la plenaria que les escuche a sus correligionarios.

Este chico vive en su “burbuja bank”. Ayer se fue ya otra vez a Villarrica, una ciudad que le gusta mucho. Menos mal que no inauguró ningún hospital con salas y equipos “fantasmas” con la Barán.

En unas semanas más se cumple un año del fallecimiento lamentablemente de un menor que no encontró en el Hospital Regional de Villarrica lo que supuestamente se inauguró con presencia de “Pinocho” y la ministra de Salud.

El caso quedó impune y Peña se salvó de ser destituido, gracias a los votos corporativos que posee en el Congreso Nacional. El verdadero castigo político lo veremos en las municipales.

El padre de la impresentable diputada cartista Johana Vega anda medio alzadito y hasta desafía a quienes le critican a su hija, a la madrastra y al nivel “ficticio” de vida (para no decir otra cosa) que llevan gracias a la politiquería.

Si se les desconecta de la función pública, tendrán que remar como otros tantos paraguayos y tienen pocas “uñas de guitarrero”. Hasta ahora le está buscando a quien inventó el trabajo para retarle.