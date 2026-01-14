*****

Para medir su popularidad, “Pinocho” y su ministra “mimada” tendrían que pararse desde las 18:00 en el peaje Luque-San Ber. Los automovilistas le van a llenar de “piropos”.

*****

Y si es posible que esté también parado el senador procartista Luis Pettengill, precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento del “Toro” Velázquez.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el 1 de enero, el gobierno cartista le cedió la administración a la firma Rutas del Este, vinculado al senador Pettengill. Une con flecha.

*****

En San Pedro están a punto de declarar persona no grata a la ministra “estrella” de “Pinocho” Peña. Para mañana se anuncia una movilización en repudio a la gestión gubernamental porque abandonó prácticamente las rutas del norte.

*****

Si las familias quieren seguir la “receta” de “Pinocho” Peña de desmatricular a los estudiantes de instituciones privadas para llevarlos a las instituciones públicas para ahorrar dinero, deberían plantar más plantas de mango en las escuelas. No hay suficiente sombra para todos los niños.

*****

Cuentan los que saben que el negocio pasa por el “Hambre Cero”: cuanto más alumnos, más platos de comida, más rubros. El “pelado” que juega padel se está frotando las manos.

*****

Docentes, policías y militares ya están “en pie de guerra” por el proyecto del Ejecutivo de la reforma de la caja fiscal. Se viene una dura pulseada a menos que el cartismo y aliados tapen los oídos y aprueben a libro cerrado sin debate, como acostumbran a comportarse.

*****

No hay mucha diferencia entre nuestro Congreso y el que sostenía a Maduro. Algunos legisladores oficialistas “son mudos” y su máximo esfuerzo es obedecer la “orden superior”.

*****

Otros fungen de “artilleros”. Tienen impunidad oficial para insultar a los parlamentarios opositores que tienen la dignidad de cuestionar el mal gobierno de “Pinocho” Peña y del “Patrão”.