*****

Veremos si Pinocho hace cambios en su gabinete. Tienen muchos cuestionamientos las ministras de Obras y de Salud, críticas que son no solo de la ciudadanía, sino del propio ministro de Economía, el Lord Fernández Valdovinos, así como de varios legisladores cartistas.

*****

Otro que bien baila es el titular de Petropar, el enamorado Eddie, quien tiene cuestionamientos de la Contraloría sobre su patrimonio y gastos, sin embargo, sigue campante en el cargo.

*****

Mientras los ciudadanos comunes se mueven a pie, en automóvil o bus, Chanti Peña sigue usando el helicóptero estatal para viajar a su mansión en San Bernardino sin que nadie le moleste. El fin de semana el aparato no dejaba de sobrevolar la zona para envida de los demás.

*****

Hablando de San Ber, los liberales van a intentar recuperar la jefatura municipal resucitando a otro exintendente con varios cuestionamientos, entre ellos meter a casi toda su familia como funcionarios municipales.

*****

No sabemos qué karma estarán pagando los sambernadinenses, pero con su intendente actual, el colorado cartista Emigdio Ruiz Díaz, definitivamente pagaron ya muchos de sus “pecados”.

*****

El hurrero ilustrado e hijo de Nicadrón ya dijo que no se disculpará por defender al tiranosuaurio.

*****

Y le salió de maravillas la jugada al señoritón de La Sorbona. Ahora tiene visibilidad política para aspirar a un curul legislativo en 2028.

*****

Un amable lector llamó a preguntar si hay quién le votará al vástago ilustrado del Mariscal de la Derrota. En Paraguay todo es posible.

*****

Además, seguramente no intentará someterse a la voluntad popular, sino ubicarse bien en la lista de suplentes, vía por la cual ya entró al Congreso gente que nada aporta, como “Nano”, el hijo de Calé Galaverna, y Fabi Souto, la esposa de Mangui Alliana.

*****

Para ubicarse en las listas de suplentes, lo importante es caerle bien al Patrão, otro aparente enamorado del régimen stronista.

*****

No hay que olvidar que cuando a HC se le pidió opinión sobre Stroessner, este repreguntó: “¿Qué te hizo Stroessner? ¿Te quitó tu novia?”

*****

No sabemos si la novia, pero definitivamente a miles de familias les arrebató a sus padres, madres, hermanos, hijos, etc., y peor aún, los hicieron desaparecer sin darle chance siquiera de darles cristiana sepultura.

*****

Una de las grandes diferencias entre Stroessner y Patrão es que el primero, aunque asesinó, torturó e hizo desaparecer a todo aquel que era considerado “comunista” o “liberal”, nunca se animó a atropellar el Directorio Liberal, lo cual el gobierno de HC sí hizo, aquella fatídica noche en la que asesinaron a Rodrigo Quintana.

*****

Hablando del PLRA, el Directorio Liberal guardó un llamativo silencio sobre los hijos de Nicanor. Varios dirigentes salieron a quejarse, pero el órgano partidario, mutis.

*****

En pleno escándalo, esta asamblea solo autorizó candidatos no afiliados y nadie debatió lo ocurrido. Esperemos que el PLRA no se vuelva a llenar de “liberales geniolito” como eran aquellos que eran funcionales al régimen del dictador.