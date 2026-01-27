*****

Mangui se quedará para seguir lanzando candidaturas en MburuPC. Mientras los hurrerines ya no saben cómo succionar los calcetines de Hércules y hasta dupla ya le sugieren.

*****

Parece que a KachiBachi le molesta que sus correlí quieran instalar una dupla presidencial en plena campaña municipal. Días atrás salió a pedir a los gobernadores que se concentren en las municipales.

*****

¿Que pensará KachiBachi de la propuesta de los diputados de imponer a Latorre como dupla a la que Santítere tildó de espectacular?

*****

Ahora va tomando forma la discusión sobre la privilegiada jubilación vip de los parlamentarios. Varios, incluyendo opositores, ya salieron a decir que no hay que eliminar la caja parlamentaria, sino reformarla. Obviamente, ninguno quiere perder privilegios.

*****

Dronito sigue en el ruido por sus lamentables declaraciones. Su padre, que antes se jactaba de ser antiestronista, ahora justifica las declaraciones de su retoño y, este último, antes que retractarse, se ratifica.

*****

El ministro de los subsidios se “solidarizó” y hasta dijo que la libre expresión es un derecho humano. Habría que preguntarle si habla en nombre del cartismo. De ser así, olvida la represión por el 31M y el atraco al PLRA cuando la policía asesinó a Rodrigo Quintana por manifestarse. Además, el Patrão, cuando era presidente, recomendó “balines de goma” contra jóvenes manifestantes.

*****

No solo eso, su mismo sector rajó a Kattya del Senado porque le molestaban sus denuncias contra Rivas, Erico y otros grandes próceres del cartismo.