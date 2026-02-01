*****

La Contraloría y la DNIT recibieron la orden del Patrón y ya están con la lupa en mano para intentar destronar al clan liberal de la zona en estas elecciones municipales.

Le llovieron las críticas a Santítere porque cada vez está más desconectado de la realidad y del suelo firme. Se pasa viajando en helicóptero y ahora jugando al golf.

Algunos ya insinúan que quiere hacer puntos con Trump practicando el golf con la intención de tener el perdón del país norteamericano.

Más “oportuno” no pudo ser el viaje de Santítere. Justo en la semana en que se trata una ley del gobierno, como la reforma de la Caja Fiscal, se manda mudar y para colmo con posibilidad de extender su viaje. ¡Lamentable!

Queda en evidencia que quien gobierna en este país no es él, sino el Patrón.

Hércules quedó al frente y ya está operando para tener los votos para aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo. Está dispuesto, al parecer, a traer a todos a sesionar, incluyendo a la autodenominada perrita de Cartes.

Santítere, antes de viajar a Dubai, se fue a vanagloriar a los jóvenes que se preparan para ingresar a la UNA, el mismo que dijo que los que llegan a los cargos lo hacen gracias al Partido Colorado y no por ser “guapitos” por estudios realizados y títulos.

Nakayama le dio a KachiBachi una clase rápida sobre tratamiento de leyes. Nada más y nada menos que el presidente del Congreso evidenció que no sabe nada de cómo se debe tratar un acuerdo internacional.

Cuentan que las relaciones entre Latorre y un parlamentario rubio no andan nada bien, porque el neocartista quiere entrar en feudos ajenos.

Hay molestia de Latorre porque está apostando todas sus fichas para cotizarse en votos, por eso ya metió a cuanto seccionalero, puntero y hurrero hay como funcionario en Diputados.