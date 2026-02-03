*****

Mutis total. Obviamente no dirán una sola palabra porque restauraron las viejas prácticas bajo la fachada de que gua’u vivimos en total democracia. La persecución a la sociedad civil y a los opositores es un claro ejemplo de “vida ciudadana” del modelo cartista.

Mientras “Pinocho” Peña usa el helicóptero oficial para sus momentos de esparcimiento, el país se cae a pedazos, especialmente en materia de salud.

IPS es apenas una muestra médica. A este gobierno que dijo que “vamos a estar mejor” solo le interesa el aporte de los trabajadores, patrones y jubilados (6% en salud) para darle rentabilidad al bank “amigo”.

Cuentan los que saben que están dejando caer la previsional para luego privatizarla. Así dicen.

Adivinen qué grupo ya otra vez será beneficiado.

A falta de buenos resultados gubernamentales, ayer el Gobierno convocó a una conferencia de prensa para autoelogiarse por una avioneta que espantaron hacia el Brasil con el Tucano.

Lo que no cuentan es que con estos radares reparados detectaron apenas cuatro narcoavionetas en seis meses.

Los legisladores oficialistas y exparlamentarios estarán zapateando porque el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal. Ocurre que ahora los ojos se centran en la jubilación VIP del Poder Legislativo, que es insostenible.

¿Con qué altura moral los actuales senadores y diputados decidirán sobre el futuro de las demás cajas, si ellos se autoasignan privilegios financiados con el dinero del sacrificado contribuyente?

La reforma debe ser total y no parcial para que realmente se haga un cambio de verdad.

Pero como estamos en año electoral, parece que no quisieron “molestar” a los legisladores, que siguen de vacaciones hasta el lunes 2 de marzo.