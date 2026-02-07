******

De más está decir que poco o nada les importa la opinión de los sectores afectados que salieron a las calles del país a protestar.

******

“Horror Colorado” reduce a los ciudadanos paraguayos a simples electores. Usan a la gente para poder acceder al poder, con demagogia y prebendas.

******

En contrapartida, no hay medicamentos en los hospitales públicos, la inseguridad reina en el país, la infraestructura es pésima, el transporte público un desastre y el presidente “Pinocho” Peña disfrutando de autos de alta gama en Emiratos Árabes Unidos.

******

¿Cuál será el discurso ahora de “Pinocho” Peña ante los jubilados? A los policías les dijo que no se iba a tocar la ley. En entrevistas periodísticas también sostuvo lo mismo.

******

Suponemos que quienes le creyeron y votaron por él ya saben qué clase de gobierno tenemos. Fueron engañados. Solo ellos están mejor.

******

Ojo que el sector docente no solo amenaza con una huelga para impedir el inicio de clases previsto para el lunes 23 de febrero sino que advirtieron que castigarán electoralmente al cartismo y a la ANR en las próximas elecciones municipales de junio y octubre.

******

Atención que en marzo se volverá a realizar la Asamblea del BID en Paraguay como ocurrió en el mismo mes de 2017 cuando el “Patrão” intentó eternizarse en el poder, buscando la reelección.

******

En aquel tiempo la ciudadanía –con sangre y muerte– y la comunidad internacional frenaron la intención dictatorial del “Patrão” y sus seguidores. De lo contrario, el Paraguay iba a tener a su Nicolás Maduro ad aeternum.

******

Ahora nomás gua’u el gobierno cartista se alinea a EE.UU. al solo efecto de recuperarle la visa al “Patrão”. No olvidemos que ni bien asumió “Pinocho” Peña ya restableció relaciones diplomáticas con Maduro.

******

¿En esa época no sabían que el caribeño era un dictador y que tenía en su país presos políticos?