*****

La Fiscalía de Rolón está siempre firme para cumplir las órdenes del patrón. Ya lo hizo con Marito y Prieto. Seguro otros vendrán.

*****

A la lista de los chupamedias se suman Camilito y Orué. No hay que olvidar que días después de que Peña hizo de jefe de campaña para atacar al intendente liberal de Caaguazú, José “Papu” Rojas, ya le cayó la auditoría de la Contraloría y la DNIT.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tampoco va muy bien al cartismo con la candidatura de Camilo en Capital, por eso ya se pone a atacar a sus eventuales rivales de la oposición.

*****

Extrañamente, en sus discursos el candidato de HC omite hablar de sus correlís Nenecho Rodríguez e incluso del actual intendente Bello.

*****

Los ministros de la Corte siguen sin definir si el Senado respetó la Constitución en el caso de la expulsión de la senadora Kattya a dos años de su destitución. Se sospecha que es orden del Patrão.

*****

KachiBachi y Trato Apu’a dijeron más de una vez que no acatarán el fallo judicial si la Corte se pronuncia a favor de Kattya. Si ya dijeron esto los cartistas, ¿los ministros del máximo tribunal a qué le tienen miedo?

*****

Vamos a ver si Brítez acude al Congreso a dar explicaciones sobre el sobrecosto de las sábanas en IPS y sobre la atención deficitaria que cobra víctimas, entre otros temas que debe responder.

*****

Debería dar la cara pese a la protección que Santítere le dio y como ya dijo un senador de seguir así, el pueblo se va a levantar contra él.

*****

Según KachiBachi no tiene inconvenientes en aplazar un poco más el tratamiento del proyecto de la Caja Fiscal. No sería extraño que la maniobra ahora apunte a dejar que la norma tenga sanción automática. El plazo se va a cumplir en el mes de junio.

*****

Veremos si Trato Apu’a logra convencer a los gremios para sacar una sola versión del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.