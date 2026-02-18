*****

Lo que sembró fue odio, persecución, beneficio personal, privilegios hacia los amigos del poder y desinterés hacia necesidades urgentes de la ciudadanía como la falta de medicamentos y buena atención en hospitales públicos, seguridad, arreglo de rutas, etc.

Según “Pinocho”, su gobierno está ganando ndajeko 2 - 0. En realidad, pierde por goleada. El país cada vez está peor y solamente ellos mejor.

Palabras más, palabras menos, Peña les pidió a sus ministros más resultados o que avisen si no están en condiciones de rendir más. Da la impresión de que tiene tembleque del susto o le falta autonomía política, porque la Constitución le permite destituir a sus colaboradores directos sin trámite alguno.

Una de dos: o debe pedirle permiso a un “ Patrao” o realmente no ve la realidad del país. Las ministras Barán y Claudia Centurión ya no pueden seguir; el titular del IPS, Jorge Brítez, tampoco; el de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, parece un árbitro de fútbol sin VAR, entre otros.

Si viaja de noche por las rutas del país, se percatará de la criminal oscuridad que somete a automovilistas. Pero, como se maneja en helicóptero, desconoce la cruda realidad nacional. Ergo: el titular de la Ande, Félix Sosa, se salva y sigue en el cargo campante.

Vamos a ver cuánto tiempo congelan los inquilinos del edificio de la Diosa Astrea el urgimiento de Wiens. La presentación de Kattya cumplió dos años.

Los tres fiscales están muy apurados y ya convocaron a Wiens para el 11 de marzo. Evidentemente, hay diferentes cajas de velocidades en el Ministerio Público de Emily.

Cuando se trata de un adversario político, va rápido la cosa. Cuando es un cartista, satélite o aliado, se toman el tiempo.

Para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley. Sigue vigente la máxima stronista a 37 años de la caída de la dictadura militar.