A la hora de pedir votos seguramente volverán a visitar centros asistenciales, prometer que “vamos a estar mejor” y poner cara de que gua’u les interesa la calidad de vida de los paraguayos.

“Pinocho” de viaje al Norte, haciendo todo lo posible para conseguir el perdón para su “Patrão” mientras Alliana anuncia desde Mburuvicha Róga que bajó el desempleo en nuestro país.

¿Dónde está el titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC)? Toda la hora repite que es médico pero no soluciona nada. Por lo menos hubiese hecho una colecta entre los “nepobabies” que están alojados en la Cámara Baja para comprar un transformador para uno o dos hospitales.

Da pena ver cómo los cirujanos se valen de linternas de celulares para realizar intervenciones quirúrgicas. ¿No era que íbamos a estar mejor? ¿O se referían solo a los que están en el poder?

El lunes comienzan las clases en el sector público y cada año vemos escuelas que siguen en mal estado, murallas que se están por caer, baños calamitosos y carencias de mobiliario.

¿Saben qué pasó? Hubo apuro para pagar al desconocido y generoso proveedor de los “pupitres chino$” pero no para entregar el producto. Es más, solo el 80% (según la versión oficial) de las escuelas recibieron los pupitres. ¡Qué joda!

Hay rebelión en la granja parece. Le hicieron el vacío a “Alicia en el país de las Maravillas”, elegida a dedo por el “Patrão” y “Pinocho” Peña para que reasuma la presidencia del Jurado. Se nota que ya estamos en el “segundo tiempo” porque la imposición va perdiendo fuerza y más aún en año electoral.