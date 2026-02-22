******

Uno de sus “logros” es convertir en “florero” a la Contraloría de Camilo Benítez y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Agustín Encina. Ambos funcionarios ni siquiera protestaron. No sabemos si están felices o si no tienen permiso para quejarse.

Pero en realidad, millones de dólares pasaron sobre la cabeza de Contrataciones sin que tengan la posibilidad de revisar un solo papelito. Ahí están los “pupitres chino$”, por citar un ejemplo. Una verdadera patada a la transparencia.

Ahora se suma otro caso: el sobrecosto para la compra y lavado de sábanas en IPS, con un contrato que le tiene al mismo proveedor en el Ministerio de Salud de la protegida María Teresa Barán.

La ANDE de Félix Sosa dice que necesitará unos días para determinar la causa del criminal apagón en todo el país. Con seguridad, en el 2028 concluirá el informe y con seguridad culparán a algún ventarrón.

Nunca la parte técnica tiene la culpa. Pero a la hora de pedir presupuesto, reclamar buenos beneficios laborales, etc. le ponen mucha pasión.

El mundo se rio de “Pinocho” Peña cuando intentó “vender el cuento” de que Paraguay es el mayor productor de energía y que nuestro país es una especie de arbolito de Navidad todos los días.

Mientras tanto recorría el planeta la noticia de que en nuestro país un apagón dejó sin luz a la ciudadanía, generando un caos en hospitales públicos, el tránsito y motivaron la rabia –con razón– de la ciudadanía.

En este ambiente, están promocionando un tren eléctrico. La idea es fantástica. En varios países es una comodidad y mejora la calidad de vida de los ciudadanos, pero la diferencia con el resto del mundo es que aquí las autoridades son paraguayas.

Ahí está el metrobús, por ejemplo. Se convirtió en un “garrote político” para que el “Patrão”, “Pinocho” Peña y Alliana lo utilicen para intentar dejar de lado a su principal contrincante: Arnoldo Wiens. ¿Será que Emily se animará a separar a los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti? Tembleque le agarrará.