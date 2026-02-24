*****

Intentaron dar la sensación de que todo está perfecto, “histórico”, “despierta un gigante”, bla, bla, bla, las frases elegidas para ocultar sus escasos resultados.

*****

Hasta da la sensación de que utilizan la educación para ejecutar su cuestionado programa “estrella” de “Hambre Cero”. Un proyecto armado para los cuates del poder, con total impunidad.

*****

Ni hablemos de los “pupitres chinos” que no cubren el 100% de las escuelas públicas. Otro proyecto de US$ 32 millones sin ningún tipo de control. Contraloría y Contrataciones Públicas fueron “puenteados” y sus titulares ni reclamaron.

*****

Pero Peña les pide a los alumnos “soñar”. Sin embargo, su gobierno nos está dando “pesadillas”.

*****

Y hablando de la Contraloría de Camilo Benítez (ANR, HC), ¡qué bueno sería saber su opinión sobre los honorarios profesionales particulares que recibe José’i González Maldonado!

*****

Había una vez un contralor valiente que dijo que no se podía. Pero los inquilinos de la Diosa Astrea opinaron a favor del cobro de honorarios extras de un funcionario público. Pero por lo menos el titular del ente de control de entonces expresó su postura. Camilo parece que no le quiere quebrantar al poder de turno. ¿Por qué será?

*****

Por ahora, le harán gua’u un examen de correspondencia a José’i. Obviamente, saldrá “limpio”.

*****

Un “mazazo” les dio “Pinocho” Peña a los policías. Vía decreto les desplaza y les otorga amplios poderes a los militares para combatir a criminales armados.

*****

Duro castigo para Riera y el Cmdte. de la Policía que fueron “goleados” por estas bandas. Ni olieron “los golpes” que hicieron los criminales.

*****

Además, varios uniformados fueron “pillados” en asaltos a empresas.

*****

El colmo: el acusado senador Erico Galeano (ANR) ahora se declara “perseguido” político.