La jefa departamental cartista dijo que era el sueño de su hija, ojalá también cumpla con el sueño de los niños concepcioneros al ejecutar el programa estrella de Santítere “Hambre Cero” y que nadie se quede con el “vuelto”.

La campaña proselitista para elecciones municipales llega a su punto más álgido en Luque. Y como la candidatura de un diputado no prende, muchos están abandonando el barco, dicen. ¡Notable!

Los exhurreros de González Daher están huyendo como ratas, no hay lealtad en la política cuando está en juego el zoquete.

La prohibición de hacer propaganda callejera electoral en nuestro país sigue siendo letra muerta. Jamás la Fiscalía se inmutó en actuar, mientras cientos de candidatos se pegan el lujo de promocionarse en costosísimos carteles de publicidad led ¿De dónde sacarán tanto dinero?

En estos días se inicia el periodo de propaganda electoral legal con miras a las internas del 7 de junio. Pero nimiedades como las leyes no impiden que algunos muchachos, especialmente cartistas, hagan en las calles pintatas y pongan sus fotos en carteles luminosos.

Estos son los sujetos que prometen hacer cumplir la ley y usar tus impuestos para mejorar la calidad de vida de los contribuyentes. Ni una sola ley pueden cumplir.

Todo gracias a que el fiscal general y sus acólitos viven arrodillados al patrón y aquellos pueden hacer lo que quieren en el país.

Y la fiscalía electoral, con Ledesma a la cabeza en Central, solo está de adorno mientras ella se ocupa más en salir en fotos con filtro antes que en hacer su trabajo.

¿Cómo habrá quedado el tema del exdiputado Acosta? Este fue inscripto como candidato del Nuevo Liberalismo solo para que Estigarribia le mande echar porque le guarda rencor por la interna a la gobernación y por ser funcionario de Prieto en CDE. ¡Lamentable!

Se le viene otra manifestación de personas con discapacidad en las calles a Santiago Peña. En Diputados tienen que tratar el proyecto de pensión (sin límite de edad) para este sector, iniciativa que Chanti Pet ya vetó una vez.

Ayer el obispo Ricardo Valenzuela, en la misa central de Caacupé, criticó la indiferencia de los políticos y autoridades a temas sociales.

En estos tiempos se los ve a varios políticos en campaña buscando votos para sobrevivir, prometer lo imposible y una vez llegado al cargo ignorar todo lo que con bombos y platillos dijeron en un discurso.

Wiens denunció persecución a funcionarios colorados en Ñeembucú, feudo de Mangui, quien será el principal rival político del colorado disidente. Quieren causar miedo a toda costa para seguir en el poder.

El titular del IPS sigue con blindaje después de todas las falencias develadas en la institución. Ahora salen a decir que para hacer más eficiente la gestión se debe reformar la carta orgánica de la previsional. ¿Será?

El IPS encontró cómo seguir rifando el dinero de todos los asegurados y el futuro de estos. Presupuestan en el rubro de “gastos judiciales” miles de millones, y claro con Jose’i a la cabeza, quien sin duda ya está mejor y seguirá estando mejor bajo el manto de la impunidad.