Sigue la agonía para los sectores afectados: docentes, policías, militares, jueces y fiscales. De paso, también para los contribuyentes que tienen que cubrir el “desangre” financiero con sus impuestos.

Políticamente el cartismo perdió ayer porque recularon grande una vez más con su proyecto, que avanzó hasta la Cámara de Diputados, que preside el ñembo candidato a vicepresidente de la República Raúl Latorre.

Hubo “teléfono cortado” dijo Alliana. ¿A quién se refirió? Todo parece indicar que apuntó a “KachiBachi” y “Trato Apu’a”.

Contrariamente a lo que dice la Constitución, “Pinocho” Peña viene tercerizando sus funciones. Solo se enfoca en cuestiones “light”: viajes, temas financieros, paseos en helicópteros, etc.

“Pinocho” y su superministro de Economía fueron los grandes derrotados ayer. Su intención de imponer su reforma sin debate con los sectores afectados no es una receta democrática, sino autoritaria.

Ya lleva dos años y medio de mandato y aún no aprendió que el Paraguay es una República y no un Principado o un banco. Las cosas se tienen que debatir en un Estado democrático.

Cuentan los que saben que los diputados colorados cartistas están repichados con los “profesores doctores” de Economía del Gobierno. Por ese motivo no convocarán hoy a sesión extra para sancionar el proyecto de ley de la Caja Fiscal.

Al santo cohete se enojan los diputados que aprobaron la reforma sin dialogar con los sectores afectados. Fue una decisión consciente, nadie les obligó. De puro “chupamedias” lo hicieron. Ojalá en las urnas sean castigados.

El cartismo de “Pinocho” Peña y de Alliana es bipolar. Según su política exterior, combate gua’u el narcotráfico y crimen organizado al lado de EE.UU.

Internamente ayer le protegió a Erico Galeano, senador colorado condenado por nexos con el narcotráfico. Le otorgaron permiso. Y así nos va.