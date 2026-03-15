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Sigue “el incendio” en el gobierno de “Pinocho” Peña mientras intenta dar la imagen exterior de que en Paraguay todo está bien.

Por ABC Color
15 de marzo de 2026 - 01:00
ÑEE/15/03/2026
ÑEE/15/03/2026Caló, ABC Color

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La presencia de su ministro de Economía, Fernández Valdovinos, y su equipo de “profesores doctores”, protegidos por “Pinocho”, es insostenible. Creyeron que los ciudadanos son números y fracasaron en su intento de “vamos a estar mejor”.

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Al contrario, estamos cada vez peor.

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Cuentan los que saben que habrá un cambio en Economía y la candidata número 1 ya se sabe quién es. Su principal característica: No sabe bailar La Bamba.

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“Pinocho” asegura que no habrá aumento de impuestos. Veremos. Sus promesas ya no son creíbles. Dijo que iba a “revolucionar” la salud pública, con videíto lacrimógeno inclusive. Resultado: hospitales e IPS sin medicamentos.

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Y lo peor: la plata de IPS “migró” por “orden superior” al “banco amigo”, poniendo en serio riesgo el futuro de centenares de miles de trabajadores, jubilados y familiares.

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Ahora ya van a parar las obras públicas por falta de pago. ¿Qué se hizo con la plata? La “mimada” ministra tiene mucho que explicar.

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El blindaje que les aplican los cartistas en el Congreso a sus “hombres escombros” debe acabar. Latorre-i tiene congelado en el freezer la imputación de su cuate Esteban Samaniego. Seguro que le va a imprimir una velocidad distinta al proceso del legislador Walter García (Yo Creo) porque forma parte del “paquete” de persecución política a Miguel Prieto.

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El Senado de “KachiBachi” ya no le puede seguir protegiendo al cartista Erico Galeano, luego de lo que vimos con Marset.

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EE.UU. le llevó del jopo al que se subía en el avión de este senador con permiso, que ya tiene una condena de 13 años pero sigue libre.

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Mientras Erico siga protegido por “Horror Colorado”, nadie va a creer el discurso del gobierno de “Pinocho” Peña de que gua’u el Paraguay quiere luchar contra el crimen organizado, lavado de dinero, bla, bla, bla.