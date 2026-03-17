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“Pinocho” Peña les hizo pito catalán a los legisladores cartistas que piden “la cabeza” de Fernández Valdovinos. Por ahora, se queda el ministro de Economía en el gabinete. Veremos hasta cuándo.

Por ABC Color
17 de marzo de 2026 - 01:00
ÑEE/17/03/2026
ÑEE/17/03/2026Caló, ABC Color

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Fernández Valdovinos ratificó ayer que está a favor de la versión de Diputados sobre la reforma de la Caja Fiscal. Ergo, en contra de la visión electoralista de la mayoría de los senadores, básicamente cartistas.

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En este segundo tiempo del gobierno de “Pinocho” Peña recién se anuncia “economía de guerra”. Hubiese sido mejor desde el primer segundo de juego.

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No se animó “Pinocho” a declararles la guerra a los gastos superfluos, a los “nepobabies”, a las licitaciones sin control, etc. porque tenía que “pagar” muchos favores políticos para sus correlíes, por sobre todas las cosas.

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En los hospitales públicos y en IPS sí hubo “economía de guerra”. No hay medicamentos y tampoco hacen mantenimiento de equipos.

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A las empresas vialeras también les afectó la medida “bélica” del gobierno de “Horror Colorado”.

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A regañadientes varios concejales de la Municipalidad de Areguá tuvieron que revocar la resolución que le declaró “hijo dilecto” de la ciudad al senador cartista con permiso Erico Galeano.

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Una verdadera vergüenza: pusieron a Erico a la altura de Gabriel Casaccia, Teodosio González, Gisela Von Thumen y otras grandes personalidades.

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La mayoría de los legisladores pontifican a boca llena sobre la Caja Fiscal pero no se animan a tocar su Caja VIP Parlamentaria. Claro, no les conviene.

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Insisten en que los contribuyentes renuncien a su bienestar para mantener el buen nivel de vida de los parlamentarios. ¡Qué joda! Menos mal que son representantes del pueblo.

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La Contraloría remitió los antecedentes del exdiputado Orlando Arévalo (ANR, FR) y de su esposa, la precandidata a intendenta de Lambaré Carol González, a la Fiscalía. Hay cosas muy graves.

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Y ojo Camilín Benítez porque por segunda vez van a sumariar a la funcionaria Danna Arias, supercartista. ¿Le temblará la mano?