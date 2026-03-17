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Fernández Valdovinos ratificó ayer que está a favor de la versión de Diputados sobre la reforma de la Caja Fiscal. Ergo, en contra de la visión electoralista de la mayoría de los senadores, básicamente cartistas.

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En este segundo tiempo del gobierno de “Pinocho” Peña recién se anuncia “economía de guerra”. Hubiese sido mejor desde el primer segundo de juego.

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No se animó “Pinocho” a declararles la guerra a los gastos superfluos, a los “nepobabies”, a las licitaciones sin control, etc. porque tenía que “pagar” muchos favores políticos para sus correlíes, por sobre todas las cosas.

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En los hospitales públicos y en IPS sí hubo “economía de guerra”. No hay medicamentos y tampoco hacen mantenimiento de equipos.

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A las empresas vialeras también les afectó la medida “bélica” del gobierno de “Horror Colorado”.

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A regañadientes varios concejales de la Municipalidad de Areguá tuvieron que revocar la resolución que le declaró “hijo dilecto” de la ciudad al senador cartista con permiso Erico Galeano.

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Una verdadera vergüenza: pusieron a Erico a la altura de Gabriel Casaccia, Teodosio González, Gisela Von Thumen y otras grandes personalidades.

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La mayoría de los legisladores pontifican a boca llena sobre la Caja Fiscal pero no se animan a tocar su Caja VIP Parlamentaria. Claro, no les conviene.

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Insisten en que los contribuyentes renuncien a su bienestar para mantener el buen nivel de vida de los parlamentarios. ¡Qué joda! Menos mal que son representantes del pueblo.

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La Contraloría remitió los antecedentes del exdiputado Orlando Arévalo (ANR, FR) y de su esposa, la precandidata a intendenta de Lambaré Carol González, a la Fiscalía. Hay cosas muy graves.

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Y ojo Camilín Benítez porque por segunda vez van a sumariar a la funcionaria Danna Arias, supercartista. ¿Le temblará la mano?