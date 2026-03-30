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Imagínense: del bolsillo del pueblo paraguayo sale el dinero para que los funcionarios del Gabinete Civil de la Presidencia de la República tengan un seguro médico de alto nivel. Y la mayoría de los ciudadanos ni siquiera tienen ese beneficio y deben recurrir a hospitales públicos, donde la atención médica es pobre y encima con falta de medicamentos.

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Si “Pinocho” Peña realmente busca una “economía de guerra” debería cortar estos irritables beneficios. Pero por lo visto es puro discurso.

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La frase marketinera “Vamos a estar mejor” es solamente para su entorno. Fue una verdadera estafa electoral. Los paraguayos que creyeron y votaron por este proyecto político porque gua’u todos íbamos a estar mejor, se jodieron y de paso al resto.

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Ni medicamentos hay en los hospitales públicos e IPS. Si tenés una urgencia médica, atajate. Te agendan una consulta en un par de meses, con suerte.

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La falta de empatía de este gobierno cartista con la ciudadanía es impresionante. Mientras el ciudadanía de a pie viajaba como ganado en buses militares o en las pocas unidades del transporte público que circulaban por Asunción y área metropolitana, el precandidato presidencial de “Horror Colorado”, Pedro Alliana, se exhibía haciendo un chupín de pescado.

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Ojalá los electores guarden esa imagen y otras en la cabeza a la hora de ir a votar en las elecciones. Un castigo en las urnas le vendrá muy bien y tendrá más tiempo para dedicarse a la cocina.

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Parece que el próximo plan de “Horror Colorado” es instalar clanes familiares enteros en cargos electorales. El gobernador de Guairá, Cesarito Sosa, es un adelantado. Ubicó a sus dos hermanas, a su esposa y la tía de esta en la lista de suplentes de concejales de Villarrica para las próximas elecciones de junio y octubre.

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Usan la técnica que aplicaron en el Senado donde los suplentes cero votos ocupan las bancas y los titulares designados ministros o embajador. Ahí está el hijo de Calé, por ejemplo, sentado en una banca y ensayando ser un líder político, que no lo es.

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En Diputados la esposa de Alliana, Fabiana Souto. Asumió en sustitución de Luis Benítez, a quien le sedujeron con un cargo en la EBY para que deje su banca. Resultado: Souto ni participa en las sesiones. Y Benítez “un virrey” que apenas sabe cambiar un foco.

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“Chaqueñito” les dejó en jaque mate a “KachiBachi” y a los cartistas. Pidió permiso y se somete a los votos para ser expulsado. Si “Horror Colorado” finalmente le deja sin banca a este personaje y le mantiene a Erico Galeano como senador con permiso, al cartismo se le caerá el discurso de lucha contra el narcotráfico. Ojo que con esta bandera se fueron a Washington para conseguir “medio perdón” hasta ahora para el “Patrão”.

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Tan desorientado está el gobierno de “Pinocho” Peña que ahora pide que Venezuela ingrese al Mercosur. ¿Qué cambió? No está Maduro pero sigue Delcy Rodríguez, ex brazo derecho del dictador.

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Lo único que falta es que busquen repatriar el avión iraní-venezolano para ponerlo en un museo frente al Palacio de López, frente a la Bahía para “adornar” la Costanera de Asunción.

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La “mimada” ministra estuvo ayer con un pirevai jefe porque tuvo que trabajar un domingo. Es más que evidente que el transporte público y la situación de los ciudadanos de a pie poco o nada le importan.