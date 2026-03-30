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El gobierno de “Pinocho” Peña ni su propaganda de “economía de guerra” no respeta. Firmó un millonario contrato de G. 5.600 millones con una empresa de “seguros vip” para atención médica.

Por ABC Color
30 de marzo de 2026 - 01:00

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Imagínense: del bolsillo del pueblo paraguayo sale el dinero para que los funcionarios del Gabinete Civil de la Presidencia de la República tengan un seguro médico de alto nivel. Y la mayoría de los ciudadanos ni siquiera tienen ese beneficio y deben recurrir a hospitales públicos, donde la atención médica es pobre y encima con falta de medicamentos.

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Si “Pinocho” Peña realmente busca una “economía de guerra” debería cortar estos irritables beneficios. Pero por lo visto es puro discurso.

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La frase marketinera “Vamos a estar mejor” es solamente para su entorno. Fue una verdadera estafa electoral. Los paraguayos que creyeron y votaron por este proyecto político porque gua’u todos íbamos a estar mejor, se jodieron y de paso al resto.

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Ni medicamentos hay en los hospitales públicos e IPS. Si tenés una urgencia médica, atajate. Te agendan una consulta en un par de meses, con suerte.

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La falta de empatía de este gobierno cartista con la ciudadanía es impresionante. Mientras el ciudadanía de a pie viajaba como ganado en buses militares o en las pocas unidades del transporte público que circulaban por Asunción y área metropolitana, el precandidato presidencial de “Horror Colorado”, Pedro Alliana, se exhibía haciendo un chupín de pescado.

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Ojalá los electores guarden esa imagen y otras en la cabeza a la hora de ir a votar en las elecciones. Un castigo en las urnas le vendrá muy bien y tendrá más tiempo para dedicarse a la cocina.

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Parece que el próximo plan de “Horror Colorado” es instalar clanes familiares enteros en cargos electorales. El gobernador de Guairá, Cesarito Sosa, es un adelantado. Ubicó a sus dos hermanas, a su esposa y la tía de esta en la lista de suplentes de concejales de Villarrica para las próximas elecciones de junio y octubre.

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Usan la técnica que aplicaron en el Senado donde los suplentes cero votos ocupan las bancas y los titulares designados ministros o embajador. Ahí está el hijo de Calé, por ejemplo, sentado en una banca y ensayando ser un líder político, que no lo es.

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En Diputados la esposa de Alliana, Fabiana Souto. Asumió en sustitución de Luis Benítez, a quien le sedujeron con un cargo en la EBY para que deje su banca. Resultado: Souto ni participa en las sesiones. Y Benítez “un virrey” que apenas sabe cambiar un foco.

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“Chaqueñito” les dejó en jaque mate a “KachiBachi” y a los cartistas. Pidió permiso y se somete a los votos para ser expulsado. Si “Horror Colorado” finalmente le deja sin banca a este personaje y le mantiene a Erico Galeano como senador con permiso, al cartismo se le caerá el discurso de lucha contra el narcotráfico. Ojo que con esta bandera se fueron a Washington para conseguir “medio perdón” hasta ahora para el “Patrão”.

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Tan desorientado está el gobierno de “Pinocho” Peña que ahora pide que Venezuela ingrese al Mercosur. ¿Qué cambió? No está Maduro pero sigue Delcy Rodríguez, ex brazo derecho del dictador.

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Lo único que falta es que busquen repatriar el avión iraní-venezolano para ponerlo en un museo frente al Palacio de López, frente a la Bahía para “adornar” la Costanera de Asunción.

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La “mimada” ministra estuvo ayer con un pirevai jefe porque tuvo que trabajar un domingo. Es más que evidente que el transporte público y la situación de los ciudadanos de a pie poco o nada le importan.