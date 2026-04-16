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¿Por qué Rivas no les presentó a estas personas como testigo en juicio y recién lo quiere hacer ahora?

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Para un político oficialista es muy fácil conseguir 20 personas que vayan gua’u a atestiguar. Veremos si uno de los docentes es un juez, camarista o ministros de la Corte. Es común que los magistrados ejerzan la docencia en universidades serias.

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Es como que un astronauta nos quiera convencer de que viajó al espacio sin ofrecer ningún documento de la NASA. Le puede llevar a toda la ciudad también como testigo, pero la prueba irrefutable es el documento.

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El fiscal general del Estado tiene en sus manos la solución: debe contar si fue o no Rivas quien le amenazó a la fiscala Patricia Sánchez. De confirmarse, sin más trámite, el legislador cartista tiene que ser rajado de su banca.

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Por culpa de la protección política del cartismo, Rivas sigue como senador. Hasta le enviaron al Jurado y le convirtieron en titular de ese órgano extrapoder donde un miembro se convierte en juez de jueces.

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No olvidemos que los cartistas también le dieron respaldo a Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por nexos con el narcotráfico. Antes que expulsarle del Congreso, le dieron permiso.

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Y después se van a Washington a recitar el discurso de que el gobierno de “Horror Colorado” gua’u combate contra esta clase de crímenes.

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Ayer los cartistas huyeron de la sesión del Senado para no tratar el proyecto de ley que busca darle día libre al trabajador del sector público y privado en el día de su cumpleaños.

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Por lo visto el “Patrão” no bajó líneas todavía sobre este tema. A “Pinocho” seguro que le gustan estas decisiones. Tiene, por ejemplo, tres feriados móviles en sus manos para el 2026.

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Una vez más reiteramos: los trabajadores y jubilados del IPS no son los culpables de la mala situación financiera de la previsional. Los administradores de turno, en complicidad con el Gobierno, hacen lo que quieren del ente sin importar la situación sanitaria y financiera y los efectos.

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La administración de Jorge Brítez, por ejemplo, hizo millonarios pagos por obras “fantasma”, según detectó la Contraloría General de la República. No le pueden culpar ahora a la prensa “opositora”, “oenegeista”, “globalista”, “cipaya”, que busca dividir a las familias paraguayas.

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Tampoco le pueden culpar al Gobierno. ¿Para que haga esto Brítez recibió el respaldo de “Pinocho” Peña? Parece que sí, porque hace lo que quiere este señor al frente de la previsional.

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“Pinocho” no le puede destituir porque gracias a la genuflexión de Brítez, el “banco amigo” creció bastante con dinero del sudor de trabajadores y patrones.