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De todos modos, es una olla a presión “Horror Colorado”, que en algún momento estallará.

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“KachiBachi” está fuerte con Baruja y afirma que el “Patrao” ve con simpatía la candidatura de Juanca. Pero quiere convencerle a la gente con fotografías. Pero hasta que no se lea un tuit del que sabemos, todo es fábula.

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Latorre’i ya no disimula en su intención de ser el vice. El cuento que lanza, de que gua’u va a jugar en cualquier puesto, es puro verso.

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Ya les movilizó a los presidentes de seccionales de Capital. Lanzaron un comunicado de manera “espontánea” en apoyo al titular de Diputados.

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Cesarito Sosa tampoco se queda atrás. El viernes le recibió en su valle a Alliana.

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El lío que se va a armar si estos tres sectores políticos son ignorados y el pilarense le elige a un “técnico-político” como dupla.

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El nuevo ministro de Economía tiró al basurero la necesaria fórmula de “economía de guerra”. Obvio, seguro que no querrá perder el cargo al poco tiempo de asumir.

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De hecho que a Yacyretá, con Luis Benítez Cuevas a la cabeza, poco o nada le importó la receta que lanzó Carli Fernández.

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Las bonificaciones en la entidad binacional son para vomitar realmente, especialmente si uno mira dónde va la plata de los paraguayos y dónde falta.

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Obviamente Luis Benítez no actúa solo. Tiene el pleno respaldo de “Pinocho” Peña y del candidato presidencial cartista Pedro Alliana. ¿Cambiará esto si vuelven a ganar en el 2028? Por supuesto que no. Al contrario, empeorará.

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Debido a los escasos resultados del gobierno de “Pinocho” Peña, paralelamente en este segundo tiempo aparece un plan de “campaña sucia”. Apunta hacia la prensa crítica y a políticos que no se “alinean como velas” al proyecto autoritario y totalitario de “vamos a estar mejor”.

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En el primer tiempo los cartistas y aliados salieron con rabia con la “ley garrote” contra las ONG críticas al Gobierno. Ahora aparece este nuevo plan. ¿“Pinocho” y su primo político en Mitic están en este tema? No dicen nada.

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Otra pregunta: ¿de dónde sale el dinero? Hasta el momento se destinaron G. 150 millones para Facebook. Vos abrís esta red social y vas a encontrar “un país virtual de maravillas”.

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Recorriendo las calles, el campo, los hospitales, transitando por las rutas, etc., vemos al Paraguay real, sin algoritmos.

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Un triste cumpleaños tuvo Itaipú en medio de negociaciones secretas. El escenario de revisión del Anexo C está realizando el eterno viaje del lado oscuro de la Luna. Para estas cosas importantes, “Pinocho” no tiene hoja de ruta.