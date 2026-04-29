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Lo sospechoso es que hay una empresa colombiana que se encarga de hacer promoción a los “programas estrella” del gobierno de “Pinocho” y, al mismo tiempo, la artillería de algoritmos apunta a los críticos a Peña.

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Si se llega a confirmar que con el dinero de los contribuyentes paraguayos se financia esta campaña de odio, nivel La Voz del Coloradismo 2.0, se tienen que ir todos. Como mínimo a la llanura.

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Ayer, en Diputados como yaguá salida le mordieron al “primazo” Villate. Hasta pidieron que se vaya. Pero como es pariente del poder, es muy difícil que le destituyan.

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El comunicado de Mitic da vergüenza. Ni el que redactó entendió lo que escribía o piensa que todos los paraguayos somos unos tontos.

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Hoy los senadores cartistas y aliados intentarán aprobar el proyecto que busca que los expresidentes sean senadores activos, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

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El sospechoso proyecto de ley tiene por objetivo “motivarle” al “Patrão” para que siga activo en la política. Imagínense: un proyecto de ley para esto solamente.

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Habiendo tantas necesidades en el país, pierden el tiempo en estas cosas para privilegios personales.

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“Pinocho” Peña sigue haciendo “historia” en el Paraguay. Por decreto le hace renunciar a su ministra de Turismo para darle el cargo a “Mbatovi” Santa María.

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Obviamente se trata de un pago de favores a cara descubierta. Suponemos de dónde vino la “orden superior”.

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Parece que la selección del Gobierno no está muy ensamblada para meter un GOL a las puertas del Mundial en Estados Unidos y quedan al descubierto las diferencias entre Leite y Peña. Hoy se habla de que una aerolínea es la afectada en el fuego cruzado.

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Cuentan que varios profesionales con trayectoria del MEF, que concursaron para la promoción jerárquica de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, tildaron el proceso de ser una “burla”. Una vez más hay favoritismo y padrinazgo por encima de los méritos. ¿Para qué cuernos hacen concursos? ¿Para legitimar el llamado?