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Emily se arrodilló con gusto ante el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien utiliza esa institución futbolera para perseguir a su enemigo: el Grupo ABC, que viene denunciando sus andanzas y las de su hijo y amigos ligados al fallido negocio del combustible.

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Domínguez manchó la pelota y el ñembo fair play que gua’u pregona en los magnos congresos futboleros constituyen una fachada para ocultar su autoritarismo.

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Rolón tampoco disimula su sumisión ante el poder político. Horas antes de la presentación de la acusación se reunió con “Pinocho” Peña. Obviamente para “ajustar detalles”. Nadie cree el cuento del presupuesto.

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Los tres fiscales (Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce) manejados a control remoto por el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, presentaron un “mamotreto” como acusación. Claro, no podían sostener lo de Atlas y recurrieron a cortar y pegar la imputación.

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¿Quién le dio tanto poder a este Domínguez? El gobierno del “Patrão”. Sin este respaldo político, no iba a avanzar nada. Ambos coinciden en el odio contra la prensa libre porque descubre todas sus andanzas.

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No es casualidad que “Pinocho” Peña, KachiBachi, los perifoneros, trolls y otros voceros de “Horror Colorado” se hayan manifestado varias veces en público contra el Grupo ABC.

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Y ahí aparece Domínguez “aportando” una causa traída de los pelos para intentar acallar a ABC.

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Felices deben estar “los amigos bank” de “Pinocho” porque usan y abusan de la fuerza estatal que tienen hasta ahora para atacar a uno de sus enemigos del mercado.

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¡Qué buen ambiente para invertir hay en Paraguay!

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El cartismo le está endulzando a Domínguez para que sea candidato al 2033. Si llega a ocurrir esto, ya sabemos que va a alinear como velas a la prensa crítica. Surge un neostronismo.

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Dios no permita tanta desgracia para el Paraguay.

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Ya estamos viviendo varias. Ni medicamentos hay en hospitales.