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Tan temprano y ya comienza a tenerle miedo a las preguntas de los colegas.

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Seguro que no quiso temblar ante las cámaras y los micrófonos al hablar del “militante” Jimmy.

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Es una de las mentiras más grandes de este “histórico” Gobierno.

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Ni con el metrobús y los datos de la pobreza se mintió tanto como con el “militante” Jimmy.

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Sería el acabóse si con dinero de los contribuyentes se pagó esta “campaña sucia” contra medios de comunicación, periodistas y políticos críticos al gobierno de “Pinocho” Peña.

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De comprobarse se tienen que ir todos a... la Luna.

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Además, evidencian el escaso espíritu democrático que tienen. No son capaces de escuchar voces críticas y recurren al sicariato mediático.

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Pero en el exterior tratan de “vender” otra imagen que nadie cree.

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El cartista Erico Galeano, fundado del “triple fuero”, ya está tras las rejas tras la decisión de un tribunal.

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Seguro que le habrán prometido que vaya por unos días y que después le iban a conseguir una tobillera disponible.

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Tiene todos los “resortes del poder” para conseguir beneficios.

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¿La APF hará algo con el estadio que lleva su nombre? Es indigno que lo conserve y más aún que se siga jugando el raquítico torneo de primera división.

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El “matrimonio TSJE-Cartismo” se quedó sin argumentos, luego de las críticas y argumentos sobre la vulnerabilidad de las máquinas de votación para las internas municipales del 7 de junio.

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El organismo electoral insiste en que ya expiró el plazo gua’u. Con razón de Camilo Pérez anda más inflado que de costumbre porque le tiene a los árbitros y el VAR de su lado.

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Y llama más la atención que los cartistas están calladiiitos... Los que hablan están para defender. Pero ni ellos están convencidos de lo que dicen.

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Hablan de puro “chupamedias” por esa inercia de estar siempre bien con el “Patrón”.