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Mientras tanto la Conmebol de Alejandro Domínguez se mantiene por la mitad de la cancha nomás para evitar entrar en off side.

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Pero el VAR parece que en este caso ya le está echando ojo. Ahora todo depende del arbitraje. Suponemos que el “hombre de negro” va siempre al oculista.

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El cartista Erico Galeano ya es un “Prevenido” desde ayer. De tener “triple fuero”, de jugar fútbol con “Pinocho” Peña en Mburuvicha Róga, compartir un asado en su quinta con el “Patrão” y la “crema” de “Horror Colorado”, ahora es un PPL (persona privada de libertad).

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Cuentan los que saben que el director de ex-Tacumbú, Gustavo Ramón Ferriol Rojas, un político colorado ovetense, recibió precisas instrucciones de Riera para que el correligionario sea bien atendido durante su estadía. Así dicen.

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No hay pruebas pero tampoco duuuudas.

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Ojo que en pocos meses puede alegar problemas de salud para irse a su casa.

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Surgen cada vez más críticas y dudas sobre la fiabilidad de las máquinas de votación.

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Parece que nunca se hizo la famosa auditoría, como sostiene el TSJE. ¿Y si las máquinas ya están cargadas? Nadie verificó si realmente están vacías.

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Estuvo dura ayer la senadora Lilian Samaniego. Dijo que la ANR no es el Partido Colorado.

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El “quincho” distribuyó la siguiente narrativa que repiten como loros los políticos, trolls y perifoneros: “Los que se quejan están perdiendo”, “quieren volver a las papeletas”, “está todo bien”, “buscan embarrar la cancha”, etc., etc. Mismo discurso.

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Ningún responsable de la firma mimada que alquila las máquinas de votación al TSJE sale a hablar. Es más, tiene muchos defen$ores.

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El programa “e$trella” “Hambre Cero” ya no está llegando en varios lugares. Parece que están satisfechos, los proveedores, con todo lo que ganaron.

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Usan el sistema educativo como excusa para dejar de tener “hambre” por varias décadas.

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Mientras tanto, directores de escuelas públicas denuncian que no hay plata para arreglar baños.