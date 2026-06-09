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Llamó la atención la ausencia de altos exponentes del cartismo y de Añetete. Aparecieron Latorre’i y Dani Centurión.

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¿Qué hace Turi Cappello, el secre privado de “Pinocho” Peña, en estos actos? Parece que está jugando un “jugoso” partido dentro de la Muni.

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El titular de Puertos, Julio C. Vera, se hizo del figuretti también.

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Cuentan los que saben que no llegó el efectivo prometido en las carpas de la disidencia después del mediodía. Mientras tanto, en Ciudad Gótica hubo “canilla libre”. ¿Quién no cumplió?

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Las internas liberales dejaron también heridos y contusos. Un sector festejó más la derrota del liberocartista Dionisio Amarilla que la victoria de Alcides Riveros.

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Dios nos libre si le elegían como presidente del partido. El PLRA se iba a convertir en la sucursal del “quincho”.

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Dicen que el ario busca ahora ser electo contralor y que Camilín Benítez quiere una silla en Sajonia.