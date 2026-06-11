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Según el entonces director jurídico de la previsional, el peligroso “José’i” González Maldonado, el propio “Pinocho” Peña digitó el acuerdo extrajudicial con un consorcio para que se le pague al IPS una millonaria suma.

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El dictamen se compartió con Juan José Galeano, asesor económico de la Presidencia de la República. Con esto se confirma que desde el Ejecutivo se hicieron oscuras maniobras con fondos jubilatorios.

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Todo parece indicar que José’i está diciendo la verdad al invocar el nombre de Peña. Si era mentira, “Pinocho” tenía que enviarle a primera hora de la mañana de ayer, tras leer el diario, un escribano/a para que se ratifique o rectifique. Hasta donde sabemos, no lo hizo.

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Tiene suerte “Pinocho” que el cartismo “domesticó” a las principales instituciones del país, porque de lo contrario ya tenía que perder su cargo.

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Y aquí viene la pregunta: ¿Quién realmente está engañando a los abuelitos y poniendo en peligro el futuro de los cotizantes?

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Ayer, “Pinocho” comunicó al Senado que irá a ver el primer partido de Paraguay en el Mundial. Pero ¿oh sorpresa! Donald Trump le dejará plantado y no irá a Los Ángeles.

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“Pinocho” tendrá que compartir el palco con Marco Rubio. Obviamente estará ahí el infaltable titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

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Cuentan los que saben que uno de los cuatro ministros de la Corte que firmaron el fallo contra Kattya está a punto de rajarle a su relator porque le hizo meter la pata de acá a la Luna.

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Le hicieron firmar una resolución judicial que tenía un sustento no válido. En la decisión, los ministros dicen que se utilizó un reglamento válido –porque se exigía solo 23 votos para expulsarla a Kattya– pero en realidad no es así. Se requerían 30 votos.

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¿Cómo saldrán de este enredo? No sabemos, pero lo único cierto es que en cuestión de años el pueblo paraguayo pagará con sus impuestos la millonaria indemnización para Kattya que le impondrá al Estado paraguayo algún organismo internacional.

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Imagínense: este castigo político de tinte dictatorial y avalado por la Corte tendrá consecuencias para la ciudadanía.