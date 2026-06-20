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“Pinocho” intentó gua’u lucirse por su “buena gestión”, enumerando los logros, bla, bla, bla, decorados con grandes mentiras. Pero le salió al paso su “Patrão”.

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El titular de la ANR le pinchó la burbuja y le hizo aterrizar recordándole que el sistema de salud pública se cae a pedazos; palabras más, palabras menos.

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Este gobierno de “vamos a estar mejor” le pone horario a la enfermedad. Terrible. Creen que están en un banco o algo así.

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Los del círculo áulico todavía no comprenden que viven en una República con defectos y virtudes. Están metidos en su “sobrerío”.

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¡Qué lástima que “Pinocho” no se acordó de los que “meten la mano en la lata” en su gobierno. Debería dedicarle también una frase poética: “Que ya no roben en el país de los roberíos”.

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El 1 de julio a la noche va a dar su obligatorio informe ante el Congreso. De más está decir que en tiempos de Mundial de Fútbol el rating se reducirá aún más.

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Sin Mundial luego su audiencia se reducía. Es más, la gente no tiene tiempo para escuchar mentiras, autoelogios y “lloriqueos” contra los que le critican por su mala gestión.

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Tiene que hacer en horario cristiano para que los funcionarios públicos al menos le escuchan por obligación. Pero a la noche... por favor... una tortura.

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¿Cuántos titulares de entes, gerentes y/o directores, etc. de instituciones públicas fueron a EE.UU. a ver el Mundial? En algunas instituciones, las oficinas de los jefes están cerradas hace varias semanas. Y así nos va.

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Al cumplirse hoy 34 años de la Jura de la Constitución se debería festejar también. Pero para “Horror Colorado” es un simple cuaderno que les impide avanzar más en el atropello a las instituciones.

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Con el “Patrão” intentaron disfrazarse de demócratas, pero se sacaron la máscara en el 2017 para forzar la “enmienda mau”, con el objetivo de eternizarle en el poder al actual líder de la ANR.

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Felizmente la ciudadanía democrática y la comunidad internacional frenaron este dictatorial proyecto abrazado a la Constitución. Por estas y otras cosas odian la Carta Magna.