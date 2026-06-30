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Sospechosamente ayer ambos presentaron de vuelta sus candidaturas en el Senado, con algunos minutos de diferencia. Más claro no pueden ser.

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Camilín sumó méritos para seguir en el cargo, a pesar de lo que dice la Constitución Nacional en su Art. 281. ¿Ya no fue confirmado en el cargo en el 2021?

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Obviamente a los cartistas poco o nada les importa lo que dice la Carta Magna. Para el cartismo, lo importante es premiar a Camilín por varios favores recibidos, incluido el salvataje a “Pinocho” Peña.

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Con el discurso de la ñembo transparencia, “Pinocho” convirtió a la Contraloría y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en un “florero”. Les “puenteó” a ambas instituciones las veces que quiso y los titulares de estos órganos agacharon la cabeza.

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Y hablando de pactos, hoy la Cámara de Diputados avalará el despilfarro y los groseros beneficios de las gratificaciones a los ministros y autoridades de entes.

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Mientras tanto, falta todo en hospitales públicos e IPS, en instituciones educativas, seguridad, infraestructura, etc.

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Pero mañana vamos a escuchar en el informe de “Pinocho” al Congreso que este es un país de maravillas, autoelogios, que el gobierno anterior tuvo la culpa de toda la catástrofe del país y va a criticar a quienes se quejan de la realidad nacional.

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Se fue Stroessner y quedó el cartismo para proseguir con la narrativa.

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La nariz de “Pinocho” crecerá aún más mañana.

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Vamos a ver si se refiere a la “campaña sucia”, a la persecución a los opositores al gobierno y a la falta de transparencia que “adornó” su administración para beneficiar a sus “amigos bank”.

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Suponemos que le criticará a Jorge Brítez, extitular del IPS, por el desastre de su gestión. Si no dice nada, es porque le aplaude porque permitió la “peregrinación” de aportes de trabajadores, patrones y jubilados a otro destino para “más rentabilidad” gua’u.

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Se anuncia una ausencia de opositores, quienes no están en condiciones de perder el tiempo para escuchar “poesías”.