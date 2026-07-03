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Si algo gigante se despertó, fue la mentira de gestión.

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Parece que a “Pinocho” le cuesta rendir cuentas a la ciudadanía. Hacía unos gestos de desaprobación contra quienes le critican... algo nada democrático en un Jefe de Estado y de muy mal gusto.

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Por lo menos la gente muy entusiasmada no estuvo para ver su somnífero informe. Tal vez Jimmy le dijo a “Pinocho” que haga a las 20:00, con la idea gua’u de que la población iba a ir a comprar asado para sentarse frente a la TV.

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Erraron de acá a la Luna. Los pocos que vieron –por obligación– dijeron que fue más artificial que inteligente. Hasta para saber mentir hay que ser ingenioso.

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Tiene que volver a la banca privada este chico para que sus subordinados le aplaudan en las típicas reuniones de los “cerebros” con ágape incluido.

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Dijo que le interesa la salud pública y en los hospitales e IPS no hay medicamentos, tampoco call center eficiente, etc. Y así nos va.

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Los “Patria-i” babearon con el informe de “Pinocho”. Por poco no dijeron que tenemos que agradecerle al Presidente porque inventó el aire y tomamos agua potable. Socorro.

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Un micrófono confirmó que Latorre’i había sido que es un dictadorzuelo. En una conversación con “KachiBachi” amenazó al diputado opositor Raúl Benítez de rajarlo del Congreso al igual que Kattya.

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Eso se desprende del diálogo que mantuvo con el titular del Congreso.

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Y pensar que este Latorre’i quiere ser candidato a vicepresidente de la República por el cartismo. Si llega a confirmarse su postulación... lo que nos espera.

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El cartista Camilo Benítez y el liberal Augusto Paiva siguen sumando “méritos” para ser reelectos. Había sido que nunca auditaron las rendiciones de cuentas, contratos, etc. del Comité Olímpico Paraguayo, presidido por Camilo Pérez (cartista), hoy también candidato a intendente de Asunción.

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¿Qué cosas guardaron? Tal vez iba a perder las internas. No sería nada raro que se hayan comportado como esos árbitros que no quieren cobrar penal y apliquen la ley del “siga, siga”.